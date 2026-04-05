Wielkanocne orędzie pary prezydenckiej

W specjalnym nagraniu prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką zwrócili się do rodaków z uroczystymi życzeniami. Wielkanoc to czas radości, refleksji i nadziei – o tym przypomniała Polakom para prezydencka. Prezydent podkreślił, że „Chrystus zmartwychwstał i żyje”.

Nie zabrakło też mocnych słów o wartościach, które są szczególnie ważne właśnie w tym czasie. „Głosimy triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem” – mówił Karol Nawrocki, nawiązując do wielkanocnego przesłania.

Głowa państwa przywołała także słowa znanej pieśni „Zwycięzca śmierci”. Prezydent podkreślił, że to one od pokoleń pomagają Polakom zrozumieć najgłębsze tajemnice wiary.

Życzenia wielkanocne od pierwszej damy

Ciepłe słowa do rodaków skierowała również pierwsza dama. Marta Nawrocka życzyła, by radosna nowina o Zmartwychwstaniu napełniła wszystkie polskie domy – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami – optymizmem i nadzieją.

Nie zabrakło też bardziej przyziemnych, ale jakże ważnych akcentów świątecznych. „Życzymy państwu wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil pełnych spokoju i życzliwości – mówiła pierwsza dama.

Na koniec prezydent dodał: „Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego dyngusa”.

Premier nawiązał do słów znanej piosenki

Z kolei w piątek swoje orędzie do Polaków wygłosił premier Donald Tusk. Szef rządu nawiązał do kultowej piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”. Jak przyznał, jej słowa idealnie oddają rzeczywistość, w której dziś żyjemy.

„Każdy dzień przynosi nowe niespodzianki” – mówił, wskazując na chaos, konflikty i zmiany zachodzące na świecie. Donald Tusk nie ukrywał obaw. Wspominał o zagrożeniach dla demokracji i rosnącym nieładzie, który budzi niepokój zarówno wśród młodszych, jak i starszych.

Mimo to zakończył mocnym, jednoczącym przesłaniem: „Dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złamie”.

PTNW - Miłosz Bembinow