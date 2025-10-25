Wielka polityczna ofensywa Kaczyńskiego i Tuska. Eksperci ich rozgryźli! Już wszystko jasne

2025-10-25 4:33

PiS w piątek (24 października) rozpoczął dwudniowy kongres programowy w Katowicach. Platforma Obywatelska w sobotę (25 października) ostatni raz zaprezentuje się pod znaną od ćwierć wieku nazwą i zjednoczy z koalicjantami. – Polska polityka wkracza już w etap myślenia o kolejnych wyborach – mówi politolog dr Paweł Ramiączek.

Donald Tusk vs Jarosław Kaczyński

Autor: Shutterstock/ Forum
  • Polityczne starcia w Polsce nabierają tempa, a dwie główne partie przygotowują się na potencjalne wcześniejsze wybory.
  • PiS organizuje szeroko zakrojony kongres programowy w Katowicach, podczas gdy Platforma Obywatelska zjednoczy się z koalicjantami pod nową nazwą.
  • Co to oznacza dla polskiej sceny politycznej i czy Donald Tusk, jako lider nowej formacji, jest gotowy na przyspieszone starcie?
  • Sprawie przyjrzeli się eksperci  prof. Olgierd Annusewicz i  dr Paweł Ramiączek. 

PiS zjechał do Katowic na kongres organizowany z niewidzianym od lat rozmachem. Zręby przyszłego programu partii Jarosława Kaczyńskiego (76 l.) wykuwają się podczas dziesiątek debat z udziałem przeszło tysiąca osób. – Od lat ich program był tak konstruowany, żeby był blisk

o codzienności Polaków – mówi prof. Olgierd Annusewicz (49 l.).

Tymczasem Platforma Obywatelska zbierze się w stolicy przede wszystkim po to, żeby dokonać zjednoczenia z mniejszymi koalicjantami spod znaku Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Znaną od ćwierć wieku markę zastąpi najprawdopodobniej nazwa Koalicja Obywatelska, chociaż nie można tu wykluczyć niespodzianki i jeszcze innego rozwiązania. - Dwa lata to jest dobry horyzont, żeby myśleć o zbudowaniu silnej świadomości nowego szyldu – mówi prof. Annusewicz.

Tusk na czele nowej formacji politycznej 

Przewodniczącym nowej partii zostanie Donald Tusk (68 l.), a jego zastępcami Barbara Nowacka (50 l.) i Adam Szłapka (41 l.), ale też najsilniejsi dzisiaj politycy PO, czyli Radosław Sikorski (62 l.) i Rafał Trzaskowski (53 l.). Największe partie chcą być gotowe na wybory, niekoniecznie dopiero za dwa lata. - Sytuacja w koalicji jest napięta, nie można wykluczyć głosowania nawet w przyszłym roku – mówi dr Paweł Ramiączek. 

