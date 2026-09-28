Wielka odbudowa w Warszawie pod znakiem zapytania? Rząd zasypany pytaniami o Pałac Saski

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, jeszcze w 2026 roku miały ruszyć prace budowlane przy Pałacu Saskim.

Poseł dopytuje, czy podpisano już kluczową umowę z pracownią architektoniczną, która wygrała międzynarodowy konkurs.

Wątpliwości budzi także realizacja zaleceń NIK oraz sposób monitorowania postępów przez ministerstwo.

Harmonogram zagrożony? Poseł pyta o termin rozpoczęcia prac

Jednym z kluczowych punktów interpelacji posła Piotra Glińskiego jest kwestia harmonogramu prac. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, rok 2026 miał być przełomowy dla inwestycji. Planowano wówczas zakończenie prac projektowych, wybór generalnego wykonawcy i rozpoczęcie właściwej budowy.

W związku z tym poseł pyta wprost, czy można spodziewać się tych działań jeszcze w tym roku. Co więcej, jedno z pytań dotyczy dokładnej liczby dni opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do pierwotnego harmonogramu, co sugeruje, że zdaniem autora interpelacji prace nie idą zgodnie z planem.

Brak kluczowej umowy i decyzji? Pytania o fundamenty projektu

Piotr Gliński zwraca również uwagę na kwestie formalne, które są niezbędne do rozpoczęcia budowy. W interpelacji pyta, czy została już zawarta umowa na projekt architektoniczny i budowlany z pracownią, która w 2023 roku wygrała międzynarodowy konkurs. Domaga się także udostępnienia protokołów z negocjacji w tej sprawie.

Poseł dopytuje również o to, czy wydano już decyzję lokalizacyjną dla inwestycji oraz czy nie dokonano zmian w zatwierdzonym wcześniej programie funkcjonalno-użytkowym. To dokument, który określa, jakie funkcje mają pełnić odbudowane gmachy.

Nadzór nad spółką i zalecenia NIK. Jak ministerstwo monitoruje inwestycję?

Wątpliwości posła budzi także sposób zarządzania i nadzoru nad projektem. W interpelacji padają pytania o cele zarządcze postawione przed zarządem spółki Pałac Saski na lata 2025 i 2026. Chce on również wiedzieć, czy spółka wdrożyła działania naprawcze wskazane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzonej kontroli.

Piotr Gliński pyta Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w jaki sposób monitoruje i weryfikuje stan realizacji inwestycji oraz jakie działania zamierza podjąć, aby prace ruszyły zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

Poseł Piotr Gliński w swojej interpelacji skierował do ministra kultury i dziedzictwa narodowego łącznie dziesięć szczegółowych pytań dotyczących stanu realizacji inwestycji.

Odpowiedzi resortu pozwolą ocenić, na jakim etapie jest projekt odbudowy Pałacu Saskiego i czy harmonogram prac jest realny do utrzymania.

Biedrzycka Expressem | 2026 09 24