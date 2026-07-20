Wielka inwestycja w domu Czarnka. Polityk PiS w roli majstra

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-07-20 5:41

Pomimo gorącej sytuacji w PiS, kandydat tej partii na premiera znalazł czas na porządki w ogrodzie. Przemysław Czarnek (49 l.) kupił materiały budowlane i zabrał się za budowę estetycznego otoczenia altanki.

Wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości wrze, a walka frakcyjna między partyjnymi skrzydłami nabiera tempa. Mogłoby się wydawać, że oficjalny kandydat ugrupowania na fotel premiera spędza całe dnie na naradach w Warszawie i planowaniu strategicznej ofensywy. Nic bardziej mylnego. Korzystając z wolnej chwili, Przemysław Czarnek postanowił całkowicie odciąć się od sejmowych kuluarów i postawił na solidną pracę fizyczną na własnej posesji.

Polityk został przyłapany przez fotoreportera „Super Expressu” podczas weekendowej wizyty w jednym z popularnych marketów budowlanych. Były minister edukacji osobiście ładował do wózka ciężkie materiały, w tym kilka worków cementu. Zaraz po powrocie do domu zrzucił garnitur, zakasał rękawy i bez pomocy fachowców zabrał się za poważne roboty ogrodowo-budowlane.

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Co dokładnie absorbowało uwagę czołowego polityka opozycji? Zapytaliśmy go o szczegóły tej weekendowej inwestycji. — Robiłem opaskę z płyt chodnikowych i grysu wokół altanki. Chwila oddechu od polityki dobrze człowiekowi robi — relacjonuje w rozmowie z nami Przemysław Czarnek.

Ciężka praca w ogrodzie przyniosła zamierzony efekt. Jak widać, lubelski poseł dysponuje nie lada zdolnościami manualnymi i zmysłem majsterkowicza, które okazują się niezwykle przydatne, gdy trzeba zadbać o estetykę i porządek wokół domu. Pytanie tylko, czy równie sprawnie jak z betonową opaską wokół altanki, kandydat na premiera poradzi sobie z poukładaniem relacji wewnątrz podzielonej partii.

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Czy Przemysław Czarnek powinien zdemontować panele fotowoltaiczne ze swojego dachu, skoro tak je krytykuje?
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PRZEMYSŁAW CZARNEK