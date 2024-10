Wiceszef MON: Zawiadomienia do prokuratury ws. podkomisji smoleńskiej Macierewicza

Grzegorz Napieralski zapowiada: "Przekonamy PSL do związków partnerskich"

Giertych triumfuje: „Radek wygania Rosjan”. Sikorski wraca do czołówki zaufania

Raport ma ujawnić, jak Macierewicz i jego współpracownicy mieli prowadzić działania w sposób, który nie był zgodny z prawem. Już teraz wiadomo, że zarzuty obejmują ogromne koszty związane z funkcjonowaniem podkomisji oraz podejrzenia o celowe działania mające na celu utrudnienie dochodzenia do prawdy. Zalewski zapowiedział, że w związku z raportem do prokuratury trafi seria zawiadomień, które mogą wywołać poważne konsekwencje prawne dla osób zaangażowanych w prace podkomisji.

Tusk zdradza szczegóły o kandydacie na prezydenta. Ciężko uwierzyć w prawdę

Antoni Macierewicz odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że są one wynikiem politycznych manipulacji. Jego zdaniem, zarówno on, jak i członkowie podkomisji wielokrotnie prezentowali dowody na swoje ustalenia. Macierewicz zaznaczył, że jego zespół odkrył fragmenty materiałów wybuchowych na szczątkach samolotu Tu-154M, co – według niego – jednoznacznie wskazuje na wybuch w lewym skrzydle maszyny. Były szef MON utrzymuje, że podkomisja potwierdziła swoją wersję wydarzeń na podstawie licznych analiz i rekonstrukcji.

Obecna władza postanowiła jednak zakończyć działalność podkomisji smoleńskiej, której praca od lat była przedmiotem kontrowersji. W styczniu 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie przywróciło raport Jerzego Millera jako obowiązującą wersję wydarzeń. Zgodnie z ustaleniami tego raportu, przyczyną katastrofy było zderzenie samolotu z drzewami, a nie ingerencja zewnętrzna, jak twierdził Macierewicz. Wersja Millera, uznawana obecnie za oficjalną, wyklucza możliwość wybuchu na pokładzie samolotu, czym różni się diametralnie od ustaleń podkomisji.

Raport MON, który zostanie zaprezentowany w czwartek, ma szczegółowo przedstawić wyniki analizy działań podkomisji smoleńskiej, a zawiadomienia do prokuratury mogą stanowić krok w kierunku odpowiedzialności karnej za ewentualne zaniedbania i nieprawidłowości. Dla Antoniego Macierewicza i jego współpracowników będzie to z pewnością kluczowy moment, który może przesądzić o dalszym losie ich politycznej kariery.

Zapraszamy do obejrzenia galerii poniżej!

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ_LEO, BRODZIŃSKA-MIROWSKA_WSTEP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.