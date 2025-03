i Autor: Super Express, SHUTTERSTOCK Cezary Tomczyk

Przed nami intensywny czas

Wiceszef MON: "Już w marcu polscy oficerowie wyjadą". Co oznacza ta misja?

Polska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział, że już w marcu polscy oficerowie wyruszą do Stanów Zjednoczonych, by przygotować się do obsługi technologii kluczowej dla przyszłości polskiego systemu bezpieczeństwa. "To fundament obrony kraju" – podkreślił. O jakiej misji mowa?