Wicepremier i szef MON Kosiniak-Kamysz stanowczo: PSL będzie za strategią migracyjną, tu nie ma czasu na półśrodki

Od kilku dni głośno jest o nowej strategii migracyjnej rządu. Donald Tusk powiedział, że Polska staje się obecnie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na świecie, jeśli chodzi o migrację: - To, że dzisiaj inwestujemy tak dużo w naszą obronność, w nasze bezpieczeństwo i robimy to w sposób przemyślany, to buduje też wizerunek Polski jako państwa, które naprawdę wie o co chodzi, które naprawdę chce zadbać o bezpieczeństwo - mówił Tusk. Jak oświadczył, Polska musi działać stanowczo, a jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu: - (...) i będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji, to dlatego, bo my dobrze wiemy jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi. Jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu - zaznaczył szef rządu.

Szef MON mocno o strategii migracyjnej i zatrzymaniu prawa do azylu

W rozmowie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem goszczącym w programie "Garda" Portalu Obronnego został poruszony i ten wątek z zapowiedzi Donalda Tuska. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej postawił sprawę jasno:

Mówimy jednym głosem w sprawie zawieszenia prawa do azylu. Tutaj premier Tusk ma nasze wsparcie. Ja jestem tu bardzo radykalny, w tych rozwiązaniach. I tak jak zawsze Polskie Stronnictwo Ludowe jest umiarkowane w wielu kwestiach, tak w sprawach bezpieczeństwa jest radyklane. Jako jedyne ugrupowanie budujące dziś koalicję głosowaliśmy za budową uszczelnienia zapory na granicy, która okazała się w pomyśle dobra, ale w wykonaniu przez naszych poprzedników - słaba - przyznał Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz dodał też, że zaporę na granicy polsko-białoruskiej trzeba uszczelnić i ulepszać. Przyznał, że Polskie Stronnictwo Ludowe będzie za zatrzymaniem prawa do azylu i wyjaśnił dlaczego:

W 20 sekund byli w stanie, w tych miejscach, które nie były modernizowane, rozszczelnić ją, ci, którzy chcą nielegalnie przekroczyć polską granicę, przeszkoleni przez służby białoruskie i wyposażeni w odpowiedni sprzęt, który to umożliwiał. Dziś ją uszczelniamy i mamy wielkie wsparcie premiera. PSL będzie za strategią migracyjną, za uszczelnieniem granicy, za zatrzymaniem prawa do azylu. Tu nie ma czasu na półśrodki. Tam po drugiej stornie stoją bardzo często przeszkoleni bandyci, którzy atakują polskich żołnierzy i funkcjonariuszy - dodał polityk.

