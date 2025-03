Wicepremier Gawkowski o Starlinkach dla Ukrainy. Podał liczbę

Gawkowski: 5 procent Polaków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych

- Gospodarka cyfrowa od bardzo wielu lat bardzo szybko transformuje, zmieniają się zadania, które realizuje administracja, energetyka, edukacja, administrowania armią, czy pola dotyczące gospodarki. Nowoczesna gospodarka musi być poparta dobrą kompetencją - mówił 13 marca minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. - Nowoczesna gospodarka musi być i wspólnie współpracować z obywatelami i społeczeństwem i wszystkimi, którzy te kompetencje cyfrowe wykorzystują. Około 5 procent Polaków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. To źle, bo te 5 procent to luka kompetencyjna, która nie pozwala korzystać ze zmieniającego się świata. Jesteśmy w miejscu, w którym przez ostatni rok udało podnieść się odsetek osób, w wieku 16-74 posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe o ponad 4 procent. To dobry wynik, ale dużo nam jeszcze brakuje do średniej unijnej - podkreślał wicepremier Krzysztof Gawkowski w rozmowie z radiem Eska.

Polityk przyznał również, że jego resort - wspólnie z partnerami - przygotował wielki program, który będzie bardzo szeroki pod względem finansowym. - Łączny budżet to 626 milionów złotych na podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród Polek i Polaków. Budżet, który jest elementem nie tylko środków finansowych, ale przede wszystkim ma za zadanie wyszkolić pracowników administracji, nauczycieli, obywateli, urzędników, a także obywateli wykluczonych cyfrowo - zapowiedział minister cyfryzacji.

Wicepremier Gawkowski o Starlinkach na Ukrainie

Krzysztof Gawkowski był również pytany o kwestię przekazania Starlników Ukrainie. - Starlinków przekazaliśmy 25 tysięcy w różnych programach wsparcia, obecnie są realizowane prace, które mają doprowadzić do jeszcze większego udziału Starlików w obsłudze ukraińskiego internetu - mówił Krzysztof Gawkowski podczas konferencji prasowej. Jak dodał wicepremier, Polska dalej będzie płaciła za internet na Ukrainie, bo taka jest polska racja stanu. - Dla Polski sprawa jest bardzo prosta - dostarczamy około 50 procent internetu na Ukrainę.

