Wiadomo, kto został nowym ministrem nauki! Czarzasty ogłosił

- Rekomendujemy i jest na to zgoda formacji, którą reprezentujemy z panem premierem Gawkowskim, a ustalenia koalicyjne w tej sprawie się ostatecznie zamknęły, rekomendujemy na stanowisko ministra nauki pana dr Marcina Kulaska. Pan dr Marcin Kulasek jest w tej chwili sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, jest absolwentem Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego, gdzie zrobił doktorat i prowadził przez pewien czas dydaktykę. To, co najważniejsze, przez 4 lata był szefem podkomisji nauki i szkolnictwa wyższego - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Na zastępcę Kulaska rekomendowana jest Karolina Zioło-Pużuk obecnie wiceszefowa Kancelarii Senatu. Czarzasty podkreślił, że Zioło-Pużuk jest związana ze środowiskiem naukowym 20 lat.

- Jesteśmy przekonani, że te dwie osoby gwarantują dwie bardzo ważne sprawy. Jedna to jest kwestia silnej pozycji politycznej szefa tego resortu, ale dr Kulasek jest również sekretarzem Nowej Lewicy, ma bardzo silną pozycję polityczną. Nie muszę mówić, co to znaczy silna polityczna pozycja w rządzie również dla środowiska, którym będzie kierował pan dr Kulasek. To znaczy silny głos w sprawie ws. budżetu, to znaczy silny głos ws. zabezpieczania finansowego, interesów środowiska akademickiego. [...] Zależy nam bardzo na tym środowisku; zależy nam bardzo na dialogu ze środowiskiem akademickim - kontynuował wicemarszałek.

Kim jest Marcin Kulasek?

Marcin Kulasek (ur. 4 kwietnia 1976 r. w Jędrzejowie) jest absolwentem studiów magisterskich z zakresu technologii żywności na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. Skończył też studia podyplomowe z zarządzania funduszami unijnymi na UWM oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na Akademii Morskiej w Gdyni. W 2007 r. doktoryzował się na UWM na podstawie pracy „Możliwość zastąpienia tłuszczu mlekowego tłuszczem roślinnym w technologii pełnego mleka w proszku”.

Pracował jako asystent wojewody warmińsko-mazurskiego (2002–2004), a później w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W grudniu 2023 r. został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W resorcie zajmuje się m.in. Polską Grupą Zbrojeniową.

Należał do Federacji Młodych Socjaldemokratów. W 2007 r. został sekretarzem warmińsko-mazurskiej rady wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2016 r. został wybrany na sekretarza generalnego SLD, od 2021 r. jest sekretarzem generalnym Nowej Lewicy.

W 2010 r. bez powodzenia ubiegał się o urząd prezydenta Olsztyna, po wyborach w 2014 r. został radnym sejmiku warmińsko-mazurskiego, cztery lata później nie został ponownie wybrany. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskał mandat posła na Sejm RP IX kadencji w okręgu olsztyńskim – został członkiem komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz komisji rolnictwa i rozwoju wsi, a także przewodniczącym podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącym komisji obrony narodowej, zajmował się modernizacją sił zbrojnych. W wyborach w 2023 r. ponownie zdobył mandat poselski. W 2024 z ramienia Lewicy startował – bezskutecznie – w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jest członkiem władz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PATKUB i Stowarzyszenia „Ruch Obywatelski Młodzi dla Polski”.

