Wiadomo, kto z PiS pójdzie na rozmowy do prezydenta. Wielkie zaskoczenie

Konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie odbędą się w Pałacu Prezydenckim we wtorek i środę. Prawo i Sprawiedliwość zostało zaproszone na wtorek na godz. 12. "Na jutrzejszym spotkaniu konsultacyjnym u pana prezydenta Andrzeja Dudy Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki i marszałek Ryszard Terlecki" - przekazał PAP Rafał Bochenek, który także będzie brał udział w rozmowach. Przed spotkaniami przedstawicieli opozycji, trzy komitety (Lewica, Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska) mają wydać oświadczenie. Spotkania u prezydenta Andrzeja Dudy mogą być kluczowe jeśli chodzi o powołanie przyszłego rządu. Jak czytamy na stronie sejm,gov.pl. zgodnie z art. 162 ust 1 konstytucji premier podaje rząd do dymisji na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Art. 162 ust. 3 stanowi, że dymisję Rady Ministrów przyjmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie powierzając jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego rządu. Jak wynika z art. 154 Konstytucji RP nowego premiera desygnuje prezydent RP w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu.

Wybory parlamentarne 2023 odbyły się w Polsce 15 października w niedzielę. Wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując największą liczbę głosów, co dało 35,38 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,70 proc., trzecie miejsce: Trzecia Droga, na którą głos oddało 14,40 proc. wyborców, Nowa Lewica uzyskała 8,61 proc. poparcia głosujących, a Konfederacja: 7,16 proc. Jednak w przeliczeniu na mandaty to formacje opozycyjne mają przewagę i nie jest wykluczone, że to one stworzą nowy rząd.

