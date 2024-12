Zobacz kto chce kupić TVN od Amerykanów. Oto czeska miliarderka

Zaczynali od ekspansji w Chinach i Rosji

O tym, że amerykański gigant Warner Bros. Discovery ma problemy wiadomo co najmniej od miesięcy. Słabe wyniki właściciela TVN miałyby go skłonić do sprzedania właśnie polskiej telewizji. Premier Donald Tusk (67 l.) poinformował, że w drodze rozporządzenia wpisze TVN i Polsat na listę firm strategicznych, żeby nie można było ich sprzedać bez zgody rządu. W tym kontekście wymieniany jest węgierski koncern TV2 Media, ale przede wszystkim czeski PPF. To podmiot, którego właścicielem są Renata Kellnerowa i jej rodzina. - Grupę stworzył Petr Kellner tragicznie zmarły w 2021 roku. Zaczynał od silnej aktywności w Rosji i w Chinach. Dopiero po jego śmierci wycofano się tych dwóch rynków, skupiając na USA i naszym regionie – wyjaśnia Krzysztof Dębiec. W Polsce firma jest już właścicielem ponad 20% udziałów w In Poście.

Nie chcieli wchodzić władzy w drogę

Analityk OSW dodaje, że PPF działa już na rynku medialnym w wielu krajach. Przede wszystkim kontroluje najpopularniejszą czeską telewizję Nova i słowacką Markizę. - Można odnieść wrażenie, że w tym drugim wypadku nastąpiło częściowe odejście od polityki i skupienie się na rozrywce. Możliwe, że nie chcieli wchodzić w drogę władzy, bo prowadzili z nią biznesy w innych obszarach – mówi nam ekspert. Majątek Kellnerovej wyceniany jest na około 12 miliardów dolarów co czyni z Czeszki jedna z najbogatszych kobiet w naszej części świata.

