Ważny list od Pary Prezydenckiej. "Drodzy Ojcowie"

List Pary Prezydenckiej został opublikowany na stronie Kancelarii Prezydenta. Publikujemy go w całości:

Szanowni Panowie!

Drodzy Ojcowie!

Z okazji Dnia Ojca życzymy Panom zdrowia, sił, sukcesów zawodowych, radości i satysfakcji z każdej chwili spędzonej ze swoimi bliskimi. Oby rodziny zawsze zajmowały w Panów sercach najważniejsze miejsce, bo wtedy wszystko inne będzie na swoim miejscu.

Ojcowie uczą dzieci, że należy szanować innych ludzi oraz siebie samych. Budują poczucie wartości, wiarę we własne siły, świadomość swoich mocnych i słabych stron. Pomagają dzieciom w określaniu życiowych celów, by później towarzyszyć im w ich osiąganiu. Są ich przewodnikami, opiekunami i obrońcami.

Dziękujemy Panom za ojcowską mądrość, cierpliwość i troskę, które pozwalają młodym ludziom wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. W ten sposób dojrzewają oni do podjęcia najważniejszych życiowych ról: żon, mężów, matek i ojców. Ojcostwo to ogromna, ale i piękna odpowiedzialność, bo przygotowuje do wyjścia spod opiekuńczych skrzydeł rodziców i postawienia pierwszych kroków ku dorosłości.

Życzymy Panom poczucia humoru, bo dzieci uwielbiają śmiać się razem z tatusiami. Są szczęśliwe, kiedy mogą razem z nimi żartować i psocić. Kiedy czują, że ojcowie potrafią odkrywać świat dziecięcymi oczami. Razem z nimi zachwycać się jego pięknem. Śmiać się z zabawnych sytuacji, poznawać rzeczywistość gdy ta dostarcza niespodzianek.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda