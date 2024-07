Ważny gość u Andrzeja Dudy. Prezydent spotka się z emirem Kataru

Bronisław Komorowski: zróbcie prawybory w KO. One ożywią partię!

Andrzej Duda najpierw odbędzie prywatne spotkanie z emirem Kataru. Następnym punktem spotkania będą rozmowy plenarnych delegacji, a następnie odbędzie się oficjalnie śniadanie, wydane przez prezydenta dla szejka. Jednym z tematów rozmów będzie bezpieczeństwo w naszym regionie i sytuacja na Bliskim Wschodzie.

- Katar jest jednym z gwarantów naszego bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ jest jednym z głównych dostawców gazu skroplonego (LNG) do Polski. To ma ogromne znaczenie, zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku, kiedy wraz z agresją Rosji na Ukrainę zakończyły się dostawy rosyjskiego gazu do Polski - mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak.

- Katar pełni też bardzo ważną rolę w polityce bezpieczeństwa, jest państwem specjalizującym się w mediacji i osiąganiu porozumienia pomiędzy trudnymi partnerami, nie tylko w Zatoce Perskiej. Polska bardzo tę rolę Kataru docenia i współpracuje z Katarem w tym zakresie - dodał.

Warto przypomnieć, że w maju tego roku Andrzej Duda pojawił się w Katarze. Mówił wówczas, że relacje gospodarcze z Katarem mają przekład przede wszystkim na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

- Będzie można mówić o konkretnych ustaleniach, jakie zapadają pomiędzy naszymi firmami a partnerami katarskimi i o tym jakie są plany katarskiego funduszu inwestycyjnego w Polsce - mówił prezydent RP, nawiązując do wizyty szejka w Polsce.

