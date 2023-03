Ważne zmiany dla chorych na raka. Prezydent Duda: System leczenia onkologicznego jednakowy w całym kraju

Platforma gwarantuje paliwo za 5 złotych! Pada konkretny termin. To już niebawem!

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej. Szczegóły

W czasie konferencji prasowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach prezydent Duda podkreślił, że "w zakresie onkologii sytuacja w kraju jest ogólnie zła". Przyznał, że "zapadalność na choroby onkologiczne będzie coraz większa", co - jak ocenił - "wynika paradoksalnie z poprawiającej się sytuacji społeczeństwa, w którym ludzie żyją coraz dłużej". - Do tego dochodzą czynniki cywilizacyjne, środowiskowe, jak również te, które sami sprowadzamy na siebie poprzez palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, niewłaściwą dietę czy tryb życia, brak ruchu, coraz więcej pracy siedzącej, przez co zaniedbujemy higienę osobistą w zakresie higieny życia - wskazał Andrzej Duda.

Zwrócił uwagę, że mamy w Polsce już "prawie 200 tys. zachorowańrocznie i to praktycznie po równo u kobiet i u mężczyzn". - Śmiertelność na choroby onkologiczne jest druga, zaraz po chorobach układu krążenia. W związku z tym, walka z tymi chorobami musi być postawiona na absolutnie najwyższym poziomie - stwierdził prezydent. Wyjaśnił, że ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej została poprzedzona ewaluacją całego systemu placówek.

- Okazało się, że spośród 806 placówek na terenie Polski zajmujących się leczeniem onkologicznym - w 706 placówkach leczonych jest 20 proc. pacjentów, zaś reszta chorych, czyli 80 proc. leczy się w ponad 90 placówkach. To pokazuje, że zaledwie 11 proc. placówek leczy zdecydowaną większość pacjentów chorych onkologicznie, zaś w pozostałych - to leczenie jest absolutnie niedostateczne i na niedostatecznym poziomie zarówno pod względem oceny pacjentów, jak i rzeczywistych możliwości tego leczenia - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia. Sieć ruszy w ciągu 6 miesięcy. Kolejne jej etapy będą rozwijane m.in. każdy pacjent będzie miał swojego koordynatora leczenia. W ciągu 12 miesięcy będzie uruchomiona infolinia, która będzie udzielała pełnej informacji i na której pacjenci będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej - zapowiedział Duda.

Dziękuję Prezydentowi @AndrzejDuda za ten ostatni akord procesu legislacyjnego ustawy o #KrajowaSiećOnkologiczna. Nie było dotychczas bardziej propacjenckiej ustawy. System staje się wsparciem pacjenta w chorobie. Koordynator będzie towarzyszył mu na każdym kroku trudnej drogi pic.twitter.com/t3IMNAvwxZ— Adam Niedzielski (@a_niedzielski) March 30, 2023