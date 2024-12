Ważne zadanie Przemysława Czarnka. Chodzi o wybory prezydenckie

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Szefernaker ocenił, że obecny rząd "nie podejmuje decyzji na jakie Polacy czekają" podejmuje natomiast "nielegalne działania związane z przejęciem prokuratury, z nielegalnym przejęciem mediów publicznych" i "będzie chciał zrobić wszystko, żeby jak najdłużej rządzić, pomimo tego, że tak negatywnie dzisiaj jest oceniany przez Polaków.

W związku z tym - dodał polityk PiS - niezwykle ważne jest przypilnowanie przyszłorocznych wyborów prezydenckich, m.in. przy urnach.

- W związku z tym, jako sztab Karola Nawrockiego, obywatelskiego kandydata na prezydenta, ruszamy z budową wielkiego ruchu ochrony wyborów - ogłosił Szefernaker.

Dodał, że osobą odpowiedzianą za na ten ruch będzie w sztabie wyborczym Przemysław Czarnek.

- Nasze hasło, z którym idziemy: "Wielkie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo". Będziemy walczyć o jak największe poparcie Polaków w tych wyborach, a jednocześnie będziemy działać tak, aby tych wyborów przypilnować - powiedział Szefernaker.

Poinformował też, że w poniedziałek ruszyła strona internetowa karolnawrocki2025.pl, i zachęcał do jej odwiedzenia osoby, które chcą się zaangażować w kampanię wyborczą, a także w ruch ochrony wyborów.

Centrala ruchu ochrony wyborów ma powstać w centrali PiS w Warszawie. Według posła Czarnka będzie to największy w historii polskich wyborów demokratycznych ruch ochrony wyborów.

- W każdym okręgu wyborczym i w każdym okręgu PiS powstał okręgowy sztab wyborczy i w każdym z tych okręgowych sztabów wyborczych pełnomocnicy - dziś już prezesi okręgowi PiS - powołali osoby odpowiedzialne za ochronę wyborów w poszczególnych okręgach - powiedział Czarnek. Poinformował, że pierwsze spotkanie tych osób odbędzie się prawdopodobnie 10 stycznia w Warszawie.

Ponadto od początku stycznia w każdym powiecie sukcesywnie powstawać mają sztaby powiatowe i w nich "również jedna osoba będzie odpowiedzialna za ochronę wyborów". Zatem - dodał Czarnek - będzie ponad 200 osób odpowiedzialnych za to, żeby w każdym powiecie "wybory się odbyły i żeby odbyły się zgodnie z prawem".

Czym się zajmie ruch ochrony wyborów?

Czarnek powiedział, że zadaniem ruchu ochrony wyborów będzie doprowadzenie do tego, by jak najwięcej osób wskazanych przez komitet wyborczy Nawrockiego stało się członkami obwodowych komisji wyborczych.

- Będziemy zgłaszać kandydatów do wszystkich obwodowych komisji wyborczych, tak jak będziemy również zgłaszać naszych mężów zaufania do wszystkich - bez wyjątku - obwodowych komisji wyborczych - zapowiedział.

Zapewnił, że "żadna komisja wyborcza w Polsce, nawet ta najmniejsza" nie zostanie bez przedstawiciela komitetu wyborczego Nawrockiego.

- Żadna komisja nie zostanie bez dopilnowania uczciwości liczenia głosów, od samego początku działania komisji do zakończenia jej prac, czyli do wywieszenia na zewnątrz lokalu wyborczego ostatecznych wyników głosowania w tej obwodowej komisji wyborczej i przekazania ich do nas, do centrali - dodał.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, prawo zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, a poza tym sami wyborcy mogą samodzielnie zgłosić swą kandydaturę. Ponadto pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wyznaczyć po jednym mężu zaufania do obowodowych komisji wyborczych.

Wybory prezydenckie 2025

Start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich - poza Nawrockim, który jest prezesem IPN - zapowiedzieli: prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; wicemarszałkini Senatu, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji, poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie oraz Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców.

Datę wyborów prezydenckich 8 stycznia 2025 r. ma ogłosić marszałek Sejmu. Formalnie wybory zostaną zarządzone 15 stycznia. Kampania wyborcza ruszy formalnie dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów.

