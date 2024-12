Ważne słowa szefa MON: "Musi być nas stać na zabezpieczenie przed wojną"

Armia to polisa ubezpieczeniowa

Konferencja poświęcona była zmianom jakich wymaga struktura Sił Zbrojnych RP, ale też Obrony Cywilnej i jej zadań. Jednym z kluczowych wątków było wykorzystanie nowoczesnych technologii, które odegrały i odgrywają istotną role w wojnie za naszą wschodnią granicą. Dyskutowano też o medycynie pola walki, wizji polskiej armii za 15 lat i o znaczeniu Sił Powietrznych. - Armia jest szczególną polisą ubezpieczeniową. Im jest droższa, tym lepiej chroni. Życzę nam wszystkim, abyśmy nie musieli z niej nigdy skorzystać – mówił Grzegorz Zasępa (46 l.), redaktor naczelny „Super Expressu” witając uczestników wydarzenia. O pieniądzach na obronność przypominał też Władysław Kosiniak – Kamysz. - Musi być nas stać na zabezpieczenie przed wojną. Ludzie płacą na armię i dzięki temu widzą, że jest tam, gdzie jest potrzebna. Miłość do armii, to coś, co łączy wszystkich Polaków mimo wszelkich podziałów – podkreślał lider PSL i szef MON. Z kolei Jacek Siewiera (40 l.) nawiązał min. do ostatnich wydarzeń w Syrii. - To istotna wiadomość do mocarstw globalnych o ograniczeniach Federacji Rosyjskiej do prowadzenia działań na wielu teatrach. Dziś Rosja nie jest w stanie tego robić – mówił szef BBN.

Ważna rola debaty Portalu Obronnego

A szef Sztabu Generalnego RP Wiesław Kukuła (52 l.) zwracał uwagę na idealny moment na organizacje takiej konferencji jak ta w hotelu Bellotto. - W tym miesiącu zakończymy dokument dotyczący rozwoju Sił Zbrojnych w perspektywie najbliższych 15 lat. Od 2016 r. analizujemy działania Rosji. Teraz mamy diametralnie inną sytuację. Odchodzimy od wojen asymetrycznych, od wojny z terroryzmem – tłumaczył generał podkreślając, że zarówno sama dyskusja jak i Portal Obronny mogą odegrać ważną rolę w rozwoju myśli o polskiej armii i obronności.

2024_12_09_VOD1_EXB_0912_ROBERT_BIEDRON Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.