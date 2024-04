Ważne głosowania w Sejmie. Posłowie o aborcji

Temat aborcji rozgrzewa polski parlament już od dłuższego czasu, ale tak jak zapowiadał marszałek Szymon Hołownia, po pierwszej turze wyborów samorządowych, przyszedł czas na debatę i głosowania dotyczę projektów ws. aborcji. Dwa projekty dotyczące aborcji w listopadzie złożyła Lewica: jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.

Pod koniec stycznia do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów klubu KO, który zakłada, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. Z kolei pod koniec lutego Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego, który "odwraca" wyrok TK z 2020 r. Wprowadza on na powrót do ustawy przepis, zgodnie z którym można przerwać ciążę, gdy "wyniki badań wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu". Byłoby to dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Pierwsze głosowania nad wnioskami o odrzucenie projektów, wszystkich zgłoszonych przez posłów. Wszystkie wnioski zostały odrzucone. Poselskie projekty ustaw zostały skierowane do prac komisji.

Dyskusja o aborcji w Sejmie. Ministra Kotula o projekcie Hołowni