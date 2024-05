Ważna zapowiedź ministerstwa rodziny: wyższe progi upoważniające do skorzystania z pomocy społecznej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

MRPiPS informuje, że obecna ustawa ma już 20 lat. Najpilniejszej zmiany wymagają zasady dotyczące ustalania kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy. Obecnie ich aktualizacja jest obowiązkowa raz na 3 lata. - Przepisy pozwalają robić to częściej, ale jak pokazuje przykład poprzedniego rządu, nawet rekordowa inflacja nie skłoniła do skorzystania z tej możliwości. Dlatego obecne władze MRPiPS chcą wprowadzić obowiązkową coroczną aktualizację kryteriów – informuje resort. W celu aktualizacji kryteriów w ministerstwie powstaje zespół złożony z ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Usług Społecznych, który wypracuje szczegółowe rekomendacje zmian. Deklarację udziału w pracach zespołu zadeklarował m.in. prof. Ryszard Szarfenberg.

Wyższe progi i świadczenia

W kontekście aktualnie obowiązujących przepisów Rada Ministrów skierowała do Rady Dialogu Społecznego propozycję podniesienia progów dochodowych o 30 proc. (234 zł) dla osoby samotnie gospodarującej i o 37 proc. (223 zł) dla osoby w rodzinie. W obu przypadkach jest to wzrost przekraczający współczynnik inflacji w latach 2022 -2024 (prognozowana inflacja między styczniem 2022 r., a grudniem 2024 r. wyniesie 29,06 proc.).

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.: pomoc pieniężną na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1837 zł do 2066 zł) czy maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł).Propozycje te będą teraz przedmiotem uzgodnień w Radzie Dialogu Społecznego, która do 15 czerwca 2024 r. może zaproponować Radzie Ministrów inne kwoty. Ostateczną decyzję zgodnie z ustawą rząd musi podjąć do 15 lipca.

