Ważna zapowiedź Dudy. Chodzi o pomysł Trumpa

Szef Pentagonu z wizytą w Polsce

- Chcę wyrazić satysfakcję z tego, że bezpośrednio po spotkaniach w Brukseli, w Kwaterze Głównej NATO, i po wizycie u amerykańskich żołnierzy w Republice Federalnej Niemiec, szef Pentagonu przyjechał do Polski - podkreślił Andrzej Duda. Prezydent zapewnił sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha, że polityka prezydenta USA Donalda Trumpa w zakresie konieczności zwiększania przez kraje europejskie NATO wydatków na obronność może liczyć na jego wsparcie. - Oczywiście, że będziemy wspierali politykę prezydenta Donalda Trumpa, aby w NATO także została podjęta decyzja o zwiększeniu tego minimalnego progu wydatków na obronność - powiedział Duda. Ta kwestia - jak mówił - zostanie poruszona też na czerwcowym szczycie NATO w Hadze. -Nie mam żadnych wątpliwości, że przyczyni się to do faktycznej odbudowy strefy bezpieczeństwa w Europie - podkreślił Duda. Prezydent wyraził też satysfakcję, że w momencie, w którym rozpoczynają się poważne rozmowy nt. zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę, "osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także i świata", przyjeżdżają do Polski, po to, aby na ten temat rozmawiać.

Duda o budowie Fort Trump

- Dziś mogę już bez uśmiechu i spokojnie powiedzieć: głęboko w to wierzę, że faktycznie Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju i że ten okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko–amerykańskiego sojuszu, także i militarnego, a tym samym umacnianie bezpieczeństwa Polski - ocenił Andrzej Duda.

Prezydent zapowiedział również, że w najbliższych dniach Polskę ma odwiedzić specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy generał Keith Kellogg.

