Waszczykowski zdradził kandydata PiS na nowego prezydenta? Spore zaskoczenie

Witold Waszczykowski od dawna zajmuje się polityką i zna PiS niemal jak własną kieszeń. Nic dziwnego, że został zapytany o ewentualne plany partii co do nadchodzącej kampanii wyborczej. Na pytanie, czy obecny wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak może stać się nową twarzą kampanii PiS, odpowiedział bez wahania. - Może, choć nie wiem, czy ma takie preferencje i ambicje. To polityk z zacięciem eksperckim, który dobrze realizuje się w obszarach mu powierzonych. Był zawsze dobrym szefem Kancelarii Premiera szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a teraz Obron Narodowej. Bardzo mocno wchodził w te obszary, realizując skutecznie powierzone mu zadania. Ale nie wiem, czy minister Błaszczak sam będzie chciał wypłynąć na takie kampanijne, polityczne wody. Z drugiej strony, jest postrzegany jako autor sukcesów polskich w obszarze bezpieczeństwa. W naturalny sposób to powinno nieść go do dalszych sukcesów politycznych – stwierdził w rozmowie z WP.

Witold Waszczykowski o kandydacie na prezydenta

Witold Waszczykowski wskazał też kandydata do wyborów prezydenckich, do których co prawda zostało jeszcze trochę czasu. - Poza ministrem Błaszczakiem twarzą sukcesu jest pani premier Beata Szydło. Ona może być twarzą nie tylko tej kampanii, ale być może także kolejnej kampanii, prezydenckiej. Uważam, że pani premier byłaby świetną kandydatką na prezydenta Rzeczpospolitej – uznał.

