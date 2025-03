Warzecha i Miziołek komentują najnowszy chaos wokół prokuratury [ROZJAZD]

Tusk broni, ale... "to może się źle skończyć"

Program rozpoczął się od analizy medialnego zamieszania wokół Ewy Wrzosek, która prowadzi śledztwo ws. afery "dwóch wież" i przesłuchiwała śp. Barbarę Skrzypek. Jak zauważyli prowadzeni, śmierć Skrzypek kilka dni po przesłuchaniu rozpętała polityczną burzę, ale sondaże pokazują, że ponad 70 proc. Polaków nie obwinia za to koalicji rządzącej. PiS miał też badać, czy warto "przegrzewać" temat.

Najostrzejsze słowa padły jednak przy omawianiu wpisu Donalda Tuska, który ironicznie odpowiedział na zarzuty wobec Wrzosek, zarzucając PiS hipokryzję. Warzecha uznał to za klasyczny whataboutism. „Czyli Tusk uważa, że skoro PiS mianował swoich, to teraz to jest okej? To PiS wyznaczył wam standard?” – pytał publicysta. Miziołek dodała, że "obrona Wrzosek może być dla niej pocałunkiem śmierci".

Owsiak wkracza do gry. "Dwie bidulki prześladowane?"

W drugiej części programu prowadzeni nawiązali do zaskakującej wypowiedzi Jerzego Owsiaka, który stanął w obronie prokurator Wrzosek. Miziołek ironicznie podsumowała: "To teraz dwie bidulki prześladowane: Owsiak i Wrzosek".

Warzecha stwierdził, że brak empatii wobec rodziny Barbary Skrzypek to ogromne uchybienie: "Osobą, którą należałoby wspierać, jest rodzina zmarłej, a nie prokurator robiąca z siebie ofiarę".

Tajemnica śledztwa i "miny" dla Wrzosek

Prowadzący przypomnieli także dawną sprawę sprzed lat, kiedy to Ewa Wrzosek miała pomóc urzędnikom ratusza zdobyć niejawne informacje o stanie krwi kierowcy autobusu. Miało to nastąpić w trakcie kampanii prezydenckiej i było korzystne dla Rafała Trzaskowskiego. „To jest niesamowite. Osoba politycznie zaangażowana wydobywa informacje i nie ponosi konsekwencji? W państwie prawa?” – pytał Warzecha.

Padła też sugestia, że Wrzosek została celowo przydzielona do tej sprawy, by "utopić śledztwo". „Bodnar chce mieć święty spokój. Wrzosek była kłopotliwa, to ją odesłał na minę” – sugerowała Miziołek.

"Liga porażek" na koniec

Na zakończenie prowadzeni podsumowali "ligę porażek" tygodnia. Na liście znaleźli się: Ewa Wrzosek, Adam Bodnar, Donald Tusk i Jerzy Owsiak.

Całość rozmowy w wideo poniżej.