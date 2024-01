W tym areszcie mają cele dla Wąsika i Kamińskiego. Większość osadzonych to zwolennicy PO!

Potężna kara finansowa dla Łukasza Mejzy! Co przeskrobał?

O co chodzi?

W sprawie polityków zapadł prawomocny wyrok

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie polityków PiS Macieja Wąsika i Kamińskiego, byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego na dwa lata bezwzględnego więzienia za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej. Pierwszy, nieprawomocny wyrok zapadł już w marcu 2015 r., ale zanim się uprawomocnił, obu polityków ułaskawił prezydent Duda. W grudniu ub. roku sędzia uznał jednak, że prezydent nie mógł przed laty ułaskawić obu posłów, gdyż wyrok nie był prawomocny.

Po grudniowym wyroku obrońca skazanych zwrócił się do Sądu Rejonowego o umorzenie postępowania wykonawczego wobec ułaskawionych. Jednocześnie marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdecydował o wygaśnięciu mandatów obu skazanych posłów. W środę 3 stycznia 2024 r. do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od jego decyzji o wygaszeniu politykom PiS mandatów poselskich. Do obu spraw wyznaczono składy sędziowskie i terminy posiedzeń niejawnych na 10 stycznia.

Kamiński i Wąsik nie trafią do więzienia? Przekonuje o tym Grzegorz Schetyna

Wąsik i Kamiński trafią do aresztu?

Jeśli SN utrzyma decyzję marszałka Hołowni o wygaśnięciu mandatów, a Sąd Rejonowy orzeknie, że politycy PiS jednak odbyć karę więzienia, to trafią do aresztu śledczego lub zakładu karnego położonego najbliżej miejsca ich pobytu. Czyli w przypadku oby skazanych w grę wchodzi Areszt Śledczy na warszawskiej Białołęce.

Areszt w dzielnicy Białołęka został wybudowany w 1967 r. Przewidziano w nim miejsce dla 1770 osadzonych. Jeżeli panowie Wąsik i Kamiński trafią do celi w Białołęce, raczej nie spotkają się z życzliwością osadzonych, ponieważ większość przebywających w areszcie, w wyborach 15 października 2015 r., oddało głosy na Koalicję Obywatelską.

Frekwencja w wyborach wśród osadzonych była jeszcze wyższa niż w skali kraju, bo wyniosła 85 proc. Zdecydowana większość więźniów i aresztowanych postawiła krzyżyk przy nazwisku Donalda Tuska. Na lidera KO oddało głos 733 z z 1293 osób (60 proc.), które wzięły udział w wyborach 2023. Tusk zdystansował m.in. Michała Koboskę z Trzeciej Drogi, ministra kultury Piotra Glińskiego z Prawa i Sprawiedliwości i Adriana Zandberga z Nowej Lewicy - wszyscy trzej kandydaci uzyskali łącznie nieco ponad 100 głosów.

