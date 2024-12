i Autor: Nemo / Super Express

Gdzie jest Marcin Romanowski? Jego pełnomocnik zabrał głos

Decyzją sądu Marcin Romanowski powinien trafić na trzy miesiące do aresztu. W miniony poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował, że poseł PiS ma trafić do aresztu w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Policja próbuje ustalić jego miejsce pobytu. Wystąpiono też do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o wydanie listu gończego wobec posła. Tymczasem jego pełnomocnik mecenas Bartosz Lewandowski wyznał, że nie ma pojęcia, gdzie jest jego klient.