Sedno Sprawy 26.11.2024

W.Tumanowicz: "Mentzen może być czarnym koniem wyborów przydenckich"

Witold Tumanowicz z Konfederacji mówi, że jest pewny, że kandydat jego partii uzyska poparcie co najmniej na poziomie kilkunastu procent. Gość "Sedna Sprawy" nie obawia się, że kandydat PIS zabierze wyborców Konfederacji. - Karol Nawrocki delikatnie mówiąc nie zrobił dobrego pierwszego wrażenia. Czytanie z kartki, przemówienie bez charyzmy no to niestety nie daje mu punktów do tego by przekonywać nawet wyborców PiS- twierdzi Tumanowicz