Tak się zmieniał ojciec Tadeusz Rydzyk

Są wyniki

W tej komisji głosują ojcowie od Rydzyka. Tu KO rozgromiła PiS!

Wybory 2023 już za nami. Do PKW spływają kolejne dane z okręgowych komisji, ale wiele wskazuje na to, że to partie opozycyjne mogą rządzić, chociaż PiS zanotowało najlepszy wynik. Wiadomo już, jak głosowano w komisji w Toruniu, do której należy też ulica, przy której znajduje się Radio Maryja i głosują redemptoryści. KO rozgromiło tam PiS!