„W radiu była muzyka”. Mentzen rozlicza państwo po nocnym alarmie

– Dziś w nocy niezidentyfikowany obiekt został wykryty w polskiej przestrzeni powietrznej o 3:40, uderzył w ziemię o 3:46. Syreny zawyły o 3:50 – napisał.

Następnie zapytał, co w takiej sytuacji mieli zrobić mieszkańcy.

– Co mieli zrobić ludzie po ich usłyszeniu? Włączyć telewizor i radio i czekać na komunikat. Pierwszy oficjalny komunikat był o 7:14. Przez ponad 3 godziny ludzie nie mieli pojęcia co się dzieje i co należy robić – stwierdził.