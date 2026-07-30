Premier Donald Tusk zabrał głos po raz kolejny w sprawie nocnych wydarzeń na Lubelszczyźnie. Tym razem poinformował o rozmowach prowadzonych z zagranicznymi partnerami.

Premier: jest solidarność europejskich liderów

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu przekazał, że pozostaje w kontakcie z przywódcami państw europejskich.

– Jestem w kontakcie z liderami państw europejskich w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy – napisał Donald Tusk.

Jestem w kontakcie z liderami państw europejskich w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy.— Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026

Wpis premiera pojawił się kilka godzin po nocnym incydencie na wschodzie Polski. Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę niezidentyfikowany obiekt znalazł się w polskiej przestrzeni powietrznej.

W rejonie miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie odnaleziono prawdopodobne miejsce jego upadku. Teren został zabezpieczony, a na miejscu pracują wojsko, policja i odpowiednie służby.

Tusk po rozmowach z europejskimi liderami. Jest wspólna deklaracja

Premier wcześniej zwołał zespół

Tusk informował wcześniej, że zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli służb.

Premier zapewnił, że na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące przebiegu zdarzenia i działań prowadzonych na Lubelszczyźnie.

Okoliczności naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej są nadal wyjaśniane. Służby mają ustalić, czym był znaleziony obiekt, skąd nadleciał i w jaki sposób znalazł się nad terytorium Polski.

Trwa międzynarodowa reakcja

Deklaracje europejskich przywódców pokazują, że nocny incydent został potraktowany nie tylko jako sprawa bezpieczeństwa Polski, ale także jako wydarzenie wymagające konsultacji z sojusznikami.

Na razie premier nie podał, z którymi konkretnie liderami rozmawiał ani jakiego rodzaju pomoc mogłaby zostać udzielona Polsce.

Poniżej galeria zdjęć: Ogromny krater na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli potężny huk, na miejscu pracują służby

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