Tusk po rozmowach z europejskimi liderami. Jest wspólna deklaracja

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-30 11:32

Donald Tusk poinformował, że po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej rozmawia z przywódcami państw europejskich. Premier przekazał, że Polska otrzymała deklaracje wsparcia i gotowości do udzielenia pomocy.

Premier Donald Tusk przemawia przed mikrofonem na tle parku. O wsparciu liderów po incydencie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Kancelaria Premiera/ X (Twitter)

Premier Donald Tusk zabrał głos po raz kolejny w sprawie nocnych wydarzeń na Lubelszczyźnie. Tym razem poinformował o rozmowach prowadzonych z zagranicznymi partnerami.

Premier: jest solidarność europejskich liderów

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu przekazał, że pozostaje w kontakcie z przywódcami państw europejskich.

– Jestem w kontakcie z liderami państw europejskich w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy – napisał Donald Tusk.

Wpis premiera pojawił się kilka godzin po nocnym incydencie na wschodzie Polski. Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę niezidentyfikowany obiekt znalazł się w polskiej przestrzeni powietrznej.

W rejonie miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie odnaleziono prawdopodobne miejsce jego upadku. Teren został zabezpieczony, a na miejscu pracują wojsko, policja i odpowiednie służby.

Tusk po rozmowach z europejskimi liderami. Jest wspólna deklaracja

Premier wcześniej zwołał zespół

Tusk informował wcześniej, że zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli służb.

Premier zapewnił, że na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące przebiegu zdarzenia i działań prowadzonych na Lubelszczyźnie.

Okoliczności naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej są nadal wyjaśniane. Służby mają ustalić, czym był znaleziony obiekt, skąd nadleciał i w jaki sposób znalazł się nad terytorium Polski.

Trwa międzynarodowa reakcja

Deklaracje europejskich przywódców pokazują, że nocny incydent został potraktowany nie tylko jako sprawa bezpieczeństwa Polski, ale także jako wydarzenie wymagające konsultacji z sojusznikami.

Na razie premier nie podał, z którymi konkretnie liderami rozmawiał ani jakiego rodzaju pomoc mogłaby zostać udzielona Polsce.

Poniżej galeria zdjęć: Ogromny krater na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli potężny huk, na miejscu pracują służby

Polityka SE Google News
Ogromny krater na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli potężny huk, na miejscu pracują służby
Galeria zdjęć 11
Otoka-Frąckiewicz i prof. Wielomski: KACZYŃSKI WALCZY O KASĘ I PRZETRWANIE! | Super Ring
Sonda
Czy Polska powinna zwrócić się do sojuszników o dodatkowe wsparcie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK