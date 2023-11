W poniedziałek nieformalne spotkanie parlamentarzystów PiS! W jakim celu?

Co z umową koalicyjną?

- W najbliższy poniedziałek o godzinie 16.00 w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie wszystkich parlamentarzystów wybranych z list PiS w mijających wyborach parlamentarnych - poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak zaznaczył, "spotkanie ma charakter nieformalny, a zarazem zapoznawczy przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji". Według informacji PAP nie jest to formalne posiedzenie klubu parlamentarnego PiS.

Po ubiegłotygodniowych konsultacjach z komitetami wyborczymi prezydent Andrzej Duda poinformował, że terminem, który wstępnie zaplanował na pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, będzie poniedziałek, 13 listopada. Wszyscy też czekają na krok prezydenta w sprawie powierzenia misji tworzenia rządu. Najwyraźniej wiele się wyjaśni, bo w poniedziałek 6 listopada prezydent wygłosi orędzie, o czym powiadomił szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Przekazał on, że prezydent Duda po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Co więcej decyzja prezydenta ma być ostateczna.

Przypomnijmy, że wybory w Polsce do Sejmu i Senatu odbyły się 15 października. Wygrało je PiS, ale to komitety opozycyjne mają więcej mandatów w Sejmie, co może wskazywać, że Prawo i Sprawiedliwość pożegna się z władzą. Oficjalne wyniki wyborów podane przez PKW prezentują się następująco: PiS 35,38 proc., Koalicja Obywatelska: 30,70 proc., Trzecia Droga: 14,40 proc., Nowa Lewica: 8,61 proc., Konfederacja: 7,16 proc.

