W ostatniej chwili cofnęli Dudzie zaproszenie? Stanowcza reakcja!

Marcin Mastalerek w poniedziałek (26 lutego) rano był gościem programu "Graffiti" w Polsat News. Gospodarz formatu, Marcin Fijołek, zapytał go między innymi o pogłoski, jakie od kilku dni pojawiają się w kontekście rzekomego zaproszenia Andrzeja Dudy do Kijowa w związku z drugą rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie. Potem to zaproszenie miało zostać nagle odwołane. Szef gabinetu prezydenta nie krył irytacji i stanowczo zareagował. "To nieprawda. Nie było zaproszenia na rocznicę wojny, ani rok temu na pierwszą rocznicę, ani w tym roku na drugą rocznicę" - powiedział.

Marcin Mastalerek: "To szukanie dziury w całym"

Stwierdził stanowczo, że to zwykły fake news. "Format, w którym w Kijowie była przewodnicząca Komisji Europejskiej, był formatem premierowskim. Nie wiem jak pan redaktor i ci, którzy podawali te informacje, widzieliby tam prezydenta RP, gdy była tam Ursula von der Leyen z trzema premierami. To fake news. Nie było zaproszenia ani odwołanej wizyty w rocznicę. Prezydent miał nagranie 23 lutego, przypominał o tym, że kilka godzin przed rosyjską agresją był w Kijowie. To szukanie dziury w całym. Nie wiem, skąd ta informacja" - dodał Mastalerek.

Szef gabinetu Dudy: "Absurdalna informacja"

Szef gabinetu prezydenta Dudy przypomniał także, że w ostatnim czasie prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował, by - w związku z kryzysem rolniczym - wraz z przedstawicielami polskiego rządu spotkać się przy granicy. "Nie wiem, jak osoby, które podają tę informację, wyobrażają sobie, że prezydent Zełenski zaprasza na granicę, a jednocześnie w tym samym czasie do Kijowa? Przecież to jest absurd. To absurdalna informacja".

Two years ago to date, in the evening of 23 February, I was leaving Kyiv. I was there to support Ukraine. Nothing has changed in this respect. Poland supported, is supporting and will continue to support the fight for Ukraine’s freedom.🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/dx4sRho7Ev— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 23, 2024

