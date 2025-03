Vance i Starmer naciskają na Zełenskiego: "Nie słowa, a czyny!"

"Publiczne oświadczenia nie wystarczą"

„Publiczne rzeczy nie mają takiego znaczenia, jak to, co robią Ukraińcy, aby sensownie zaangażować się w to, jak będzie wyglądało pokojowe rozwiązanie” – stwierdził Vance, odnosząc się do słów Zełenskiego o gotowości do zakończenia wojny. Podkreślił, że kluczowe jest prywatne zaangażowanie Kijowa w proces negocjacyjny: „Potrzebujemy, aby Ukraińcy prywatnie przyszli do nas i powiedzieli: tego potrzebujemy. Tego chcemy. W ten sposób będziemy uczestniczyć w procesie zakończenia tego konfliktu.”

Brytyjski premier wspiera Zełenskiego, ale chce rezultatów

Keir Starmer wyraził zadowolenie z „niezłomnego zaangażowania” Zełenskiego w dążenie do pokoju, ale jednocześnie zaznaczył, że kluczowe jest działanie. „Ważne było, aby wszystkie strony pracowały nad trwałym i bezpiecznym pokojem dla Ukrainy tak szybko, jak to możliwe” – powiedział Starmer po rozmowie telefonicznej z ukraińskim prezydentem. Szef brytyjskiego rządu zapewnił, że nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraina, ale podkreślił konieczność dalszej współpracy z kluczowymi sojusznikami, w tym z administracją Donalda Trumpa.

Umowa na stole? Vance o ukraińskich zasobach

Vance odniósł się także do możliwości zawarcia umowy dotyczącej wydobywania ukraińskich złóż naturalnych. „Z pewnością umowa dotycząca wydobywania ukraińskich złóż naturalnych może zostać zawarta. Prezydent Trump jest w nią nadal zaangażowany i jest to ważna część jego polityki” – powiedział wiceprezydent USA. Podkreślił również, że Amerykanie powinni otrzymać rekompensatę za ogromne wsparcie finansowe, jakie przekazali Ukrainie: „Dużo pomocy, którą wysłali Europejczycy, nadeszło w formie pieniędzy, które są im spłacane. Cóż, to naprawdę śmieszne i szczerze mówiąc, obraza dla narodu amerykańskiego, że Europejczycy otrzymują lepszą ofertę niż naród amerykański.”

Vance stanowczo odrzucił oskarżenia, że USA wywierają presję jedynie na Ukrainę. „Nadal mamy szereg sankcji nałożonych na Rosjan. Uważamy, że Rosjanie zmagają się gospodarczo z powodu tego konfliktu. Uważamy, że jest to w najlepszym interesie Rosji, ale także Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, aby zakończyć ten konflikt. Więc wierzymy w wywieranie presji na wszystkich, aby powstrzymać zabijanie, ponieważ taka jest polityka prezydenta i to jest w najlepszym interesie narodu amerykańskiego” – podkreślił.

