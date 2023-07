USA odpowiada Rosji na słowa o Polsce: „Będziemy bronić każdego cala terytorium NATO”

Szef KGP komentuje sprawę pani Joanny z Krakowa. Wiadomo, co się wydarzy w najbliższych dniach

Niedawno do propagandowych kłamstw Władimira Putina odniósł się premier RP Mateusz Morawiecki, teraz o wypowiedź został poproszony Matthew Miller. Przypomnijmy, że chodzi o wypowiedź, według której Polska chce przejąć białoruskie ziemie, a część ziem naszego kraju była prezentem dla Polaków od Stalina. Z kolei Łukaszenka stwierdził, że Grupa Wagnera chce się wybrać na „wycieczkę” do Warszawy i Rzeszowa.

- To jest kolejny w serii nieodpowiedzialnych komentarzy Łukaszenki. Mogę tylko powtórzyć [...] że Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra terytorium NATO" - powiedział Miller podczas codziennego briefingu prasowego – powiedział w rozmowie z PAP-em Matthew Miller.

Został także zapytany, czy powyżej przytoczone wypowiedzi można odczytywać jako zapowiedź przyszłych działań stwierdził, że nie wie, na ile należy się w nie wczytywać.

- Powiedziałbym jedynie, że jest tylko jeden kraj w regionie, który zademonstrował nie tylko zamiar, ale gotowość do inwazji swoich sąsiadów i jest to Rosja, a nie Polska, czy inny kraj regionu. Więc chcę powtórzyć, że nasz sojusz z Polską jest silny i jeśli będzie to konieczne, oczywiście będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO - stwierdził rzecznik.

Matthew Miller oznajmił także, że słowa o gotowości Stanów ZJednoczonych do obrony NATO zostały przekazane przez Antony Blinken jego rumuńskiej odpowiedniczce. Chodzi o rosyjskie ataki na magazyny zbożowe nad deltą Dunaju niedaleko granicy Rumunii. Podkreślono, że USA liczy na wsparcie Rumunii w kontekście Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej i wznowienia transportu ukraińskiego zboża.

- Te okrutne uderzenia dodatkowo obrazują gotowość Rosji, by używać żywności jako broni w swojej nielegalnej wojnie – skwitował Matthew Miller.

