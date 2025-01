Urlop regeneracyjny co 7 lat? Piotr Szumlewicz ma pomysł, który pokochają pracownicy!

Urlop regeneracyjny co siedem lat – jak miałby działać?

Piotr Szumlewicz proponuje, by każdy pracownik, po siedmiu latach nieprzerwanej pracy w jednej firmie lub instytucji, miał prawo do trzymiesięcznego pełnopłatnego urlopu regeneracyjnego. Kluczowe jest to, że urlop byłby przyznawany automatycznie na życzenie pracownika i nie wymagałby dodatkowych formalności. Dzięki temu osoby zatrudnione mogłyby realnie odpocząć, zregenerować siły, a następnie wrócić do pracy z nową energią.

W rozmowie z Super Expressem, Piotr Szumlewicz wyjaśnił, dlaczego ten pomysł jest tak istotny.

- Pracujemy długo, ciężko i za małe pieniądze. Czas to zmienić! Urlop regeneracyjny to rozwiązanie, na które czekają setki tysięcy pracowników. Osobiście rozmawiałem z wieloma pracownikami ZUS, KRUS czy pomocy społecznej. Ich zdaniem to strzał w dziesiątkę! Liczę, że rządzący uwzględnią ten głos, tym bardziej, że z rozwiązania skorzystałyby setki tysięcy pracowników sektora publicznego – powiedział Piotr Szumlewicz w rozmowie z Super Expressem.

Propozycja związkowego kandydata na prezydenta odnosi się przede wszystkim do sektora publicznego, gdzie, jak podkreśla Szumlewicz, przeciążenie obowiązkami i presja czasu to codzienność. Zdaniem autora pomysłu, taki urlop byłby rozwiązaniem, które nie tylko poprawi kondycję psychofizyczną pracowników, ale także pozytywnie wpłynie na ich efektywność zawodową i zdrowie.

Zalety pomysłu: zdrowie, wydajność i dłuższa aktywność zawodowa

Urlop regeneracyjny, według Piotra Szumlewicza, miałby być korzystny dla wszystkich – pracowników, pracodawców i całego społeczeństwa. Eksperci podkreślają, że trzymiesięczna przerwa pozwoliłaby na poprawę kondycji psychicznej, zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego i podniesienie jakości życia pracowników.

Czy taki urlop może zachęcić ludzi do dłuższej aktywności zawodowej? Zdaniem Szumlewicza tak, co mogłoby przynieść wymierne korzyści dla rynku pracy i całego społeczeństwa.

Czy Polska jest gotowa na urlop regeneracyjny?

Pomysł Szumlewicza jest z pewnością innowacyjny, ale jego wprowadzenie wymagałoby zmian w prawie pracy oraz wypracowania nowych rozwiązań finansowych. Czy rządzący zdecydują się uwzględnić głos setek tysięcy pracowników? Dyskusja na ten temat dopiero się zaczyna.

