Piotr Szumlewicz – związkowy kandydat na prezydenta RP. „Czarny koń wyborów”?

Program wyborczy Piotra Szumlewicza: w poprzek podziałom

Szumlewicz prezentuje wizję, która idzie wbrew dominującym podziałom politycznym. Jego kluczowe propozycje to:- Skokowy wzrost płac w sferze budżetowej i samorządowej.- Inwestycje w usługi publiczne, takie jak opieka żłobkowa i senioralna, ochrona zdrowia, wysokiej jakości posiłki w szkołach czy walka z wykluczeniem transportowym.- Reforma świadczenia Rodzina 800+, polegająca na wprowadzeniu kryterium dochodowego.- Równość emerytalna – zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat.

Szumlewicz krytykuje programy takie jak renta wdowia czy babciowe, wskazując, że umacniają one konserwatywny model rodziny. Jego zdaniem państwo powinno walczyć z dyskryminacją kobiet, a nie wspierać tradycyjny podział ról społecznych.

- Startuję na prezydenta, bo mam dość zrytualizowanej polskiej polityki. Moi konkurenci zachowują się jakby byli wytworami mało zaawansowanej sztucznej inteligencji. Klepią puste frazesy o "końcu wojny polsko-polskiej", robią pompki albo przysiady, a nie posiadają żadnej spójnej oferty programowej. Odrzucam tę formułę. Moim celem jest przedstawienie i wdrożenie rozwiązań korzystnych dla społeczeństwa, a nie uzbieranie kilkunastu tysięcy lajków w mediach społecznościowych - mówi nam Piotr Szumlewicz.

Jawność i równość dla wszystkich

Jako lider związku zawodowego, Piotr Szumlewicz kładzie nacisk na transparentność. Apeluje o jawność płac i finansów wszystkich organizacji zaufania publicznego, w tym fundacji, związków zawodowych i kościołów.Krytykuje również przywileje dla wybranych grup zawodowych, takich jak księża, górnicy czy rolnicy, wskazując, że wszyscy obywatele powinni być traktowani na równych zasadach.

Zielona Polska i prawa zwierząt

Szumlewicz kieruje swoje przesłanie także do zwolenników ekologii i obrońców praw zwierząt. Proponuje:- Częściową refundację zabiegów weterynaryjnych.- Dwudniowy urlop w sytuacji choroby pupila.- Ochronę ogrodów działkowych przed deweloperami.

Kandydat na prezydenta krytykuje antyśrodowiskową politykę rządu i apeluje o aktywną walkę ze zmianami klimatycznymi. Jego wizja zakłada, że Polska powinna znaleźć się w awangardzie ekologicznych przemian.

Proeuropejska wizja prezydentury

Szumlewicz podkreśla, że integracja z Unią Europejską jest kluczowa dla rozwoju Polski. Zapowiedział, że jego pierwsza zagraniczna wizyta odbyłaby się w Brukseli, co symbolizuje jego proeuropejskie podejście i chęć współpracy z instytucjami unijnymi.

Czy Piotr Szumlewicz ma szansę zostać czarnym koniem wyborów?

Piotr Szumlewicz stawia na dialog z obywatelami i rozwiązania, które mają na celu odbudowę zaufania do państwa. Jego program wyborczy to ambitna wizja sprawiedliwego i przejrzystego państwa, w którym interesy obywateli stawiane są na pierwszym miejscu.Czy jego odwaga i niezależność wystarczą, by zyskać poparcie Polaków? Podziel się swoją opinią w sondzie!

