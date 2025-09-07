Koniec z prądożernymi potworami w domach – UE usuwa z rynku nieefektywne suszarki i sprzęt AGD. W ich miejsce: inteligentne, oszczędne urządzenia na miarę XXI wieku.

– UE usuwa z rynku nieefektywne suszarki i sprzęt AGD. W ich miejsce: inteligentne, oszczędne urządzenia na miarę XXI wieku. Nowe etykiety energetyczne jak szkolne stopnie – koniec z A+++ i innymi zagadkami. Od teraz: prosta skala od A do G, byś wiedział, co naprawdę zużywa mniej prądu.

– koniec z A+++ i innymi zagadkami. Od teraz: prosta skala od A do G, byś wiedział, co naprawdę zużywa mniej prądu. Smartfony, które nie będą się psuły po dwóch latach – nowe przepisy UE wymuszą dłuższą żywotność, łatwiejsze naprawy i realne oszczędności dla konsumentów.

Czym różni się polityk od suszarki do prania? Polityk tylko kręci i kręci, i bije w bębenek, a suszarka kręci bębnem i do tego suszy ubrania.

To niemądry żart, który lepiej brzmi po angielsku, przejdźmy więc do sedna sprawy. Aby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, przystępność cenową energii i działania w dziedzinie klimatu, musimy sprawić, aby nasze urządzenia gospodarstwa domowego były bardziej inteligentne, ekologiczne i tańsze.

Prawie 300 euro oszczędności rocznie

Temu właśnie służą od 2009 r. unijne przepisy dotyczące ekoprojektu. Dzięki nim telewizory, lodówki i pralki są dużo bardziej efektywne, co pozwala zaoszczędzić miliardy euro na rachunkach za energię. Na przykład w 2023 r. regulacja tych produktów pozwoliła gospodarstwom domowym zmniejszyć opłaty za energię o średnio 287 euro.

Teraz przyszła kolej na suszarki bębnowe. Przewiduje się, że w latach 2020–2040 liczba suszarek bębnowych w gospodarstwach domowych w UE wzrośnie o 35 proc. Jeżeli teraz wycofamy najmniej efektywne z tych produktów, możemy obniżyć zarówno wydatki na energię, jak i emisje dwutlenku węgla w nadchodzących latach.

Co zatem robi UE? Po pierwsze dążymy do tego, by etykiety energetyczne były bardziej logiczne i zrozumiałe. Dlatego zamiast przedziału od A+++ do D będziemy stosować przedział od A do G. Tak jak w szkole, stopień A dostaną najlepsi: w przypadku suszarek bębnowych będą to najbardziej efektywne, energooszczędne urządzenia. Pomagamy też konsumentom korzystać z najnowszych i najbardziej zrównoważonych technologii. Od teraz tylko suszarki bębnowe wykorzystujące pompy ciepła będą dopuszczane na rynek.

Ułatwimy też naprawę suszarek. Producenci będą musieli zagwarantować, aby części zamienne były łatwo dostępne dla konsumentów i serwisów naprawczych.

Rewolucja w smartfonach. Pożyją dłużej

Nie zajmujemy się jednak tylko artykułami gospodarstwa domowego, ale także urządzeniami mobilnymi. Bądźmy szczerzy, większość z nas spędza aż za dużo czasu z telefonem komórkowym. Mamy aplikacje do kontaktów z przyjaciółmi. Mamy aplikacje do sprawdzania wiadomości. Mamy nawet aplikacje, które służą do cyfrowego detoksu.

UE nie pomoże Ci ograniczyć czasu, jaki spędzasz ze swoim telefonem. Może jednak pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze i energię. Dzięki UE nowe smartfony i tablety wprowadzane na rynek będą trwalsze, bardziej efektywne i łatwiejsze do naprawy. Ustanowiliśmy minimalne wymogi dla producentów, aby te urządzenia były bardziej odporne na uszkodzenia spowodowane ich upuszczeniem, a także na kurz i wodę.

Muszą też być wyposażone w baterie o większej trwałości, zdolne do co najmniej 800 cykli pełnego ładowania. Dłużej dostępne będą też aktualizacje systemów operacyjnych: przez co najmniej 5 lat od daty sprzedaży ostatniego egzemplarza danego modelu. Wprowadziliśmy również nowe przepisy, które mają przyspieszyć dostawy części zamiennych i zapewnić profesjonalnym serwisom naprawczym lepszy dostęp do tych części. Pomagamy też konsumentom w dokonywaniu bardziej świadomych i zrównoważonych zakupów.

Do nowych smartfonów i tabletów muszą być dołączone informacje na temat ich efektywności energetycznej oraz cyklu życia i trwałości baterii. Od teraz muszą one być opatrzone również punktową oceną możliwości naprawy – od A (największa możliwość naprawy) do E (najmniejsza możliwość naprawy). Etykieta ta, wraz z kartą informacyjną produktu, będzie dostępna online.

Co to oznacza dla Ciebie? Przewidujemy, że dzięki naszym działaniom dotyczącym smartfonów i tabletów europejscy konsumenci zaoszczędzą do 2040 r. w sumie 20 mld euro. W tym samym czasie w efekcie regulacji suszarek bębnowych konsumenci powinni zaoszczędzić na rachunkach za energię około 2,8 mld euro.

Ostatecznie więc porównanie polityków do suszarek nie jest takie złe: jeśli działamy efektywnie, możemy Ci pomóc oszczędzić pieniądze.