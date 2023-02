Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Sedno sprawy" 14.02.2023

Unia Europejska zabierze nam lasy? Wstęp będzie płatny? Małgorzata Golińska alarmuje

mga 10:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, rozmawiała w "Sednie sprawy" o rozporządzeniu Unii Europejskiej w sprawie odbudowy przyrody. Politycy PiS alarmują, że Bruksela może zabrać nam polskie lasy. - Głosowanie w Komisji ENVI w parlamencie Europejskim, które proponuje zmianę traktatów, zmianę prawa pierwotnego UE i przekazanie kompetencji wyłącznych państw członkowskich w zakresie między innymi leśnictwa ale również energii czy tematów wód do kompetencji dzielonych z UE. My jasno mówimy, że na to nie wyrażamy zgody, to są surowce strategiczne, to jest dziedzictwo narodowe naszego kraju, to jest 30 procent powierzchni Polski, to jest przemysł drzewny, to jest surowiec, który generuje kolejne przychody dla naszego PKB, (...) więc mamy tutaj również zagrożenia dla miejsc pracy - alarmowała Golińska. Zmiany mogłyby skutkować tym, że wstęp do lasów byłby płatny.