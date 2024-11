Ukraińcy zaatakowali cele w Rosji rakietami Storm Shadow. Jak odpowie Putin?

ATACMS i Storm Shadowt atakują cele w Rosji

Informację o wykorzystaniu Storm Shadow podał Bloomberg. Później przekazał ją też brytyjski dziennik "The Telegraph". Z kolei w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia fragmentów pocisku Storm Shadow znalezionych w rosyjskim obwodzie kurskim. Szczątki rakiety mieli znaleźć mieszkańcy wioski Marino. Wcześniej ukraińskie siły zbrojne używały Storm Shadow tylko na swoim terytorium, m.in. do uderzeń na Krym i most krymski. Skoro pociski zostały skierowane na cele w Rosji, brytyjski rząd musiał wyrazić na to zgodę.

UK 🇬🇧 Storm Shadow Cruise Missiles have likely been used on Russia for the first timeResidents in the village of Marino, Kursk, located 50km from Ukraine 🇺🇦 have found fragments from a Storm Shadow missile pic.twitter.com/QF7QH6dgor— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) November 20, 2024

Francja i WB wsparły Ukrainę

RMF FM informuje, że pociski Storm Shadow, podobnie jak ATACMS potrafią skutecznie razić cele, o ile są odpowiednio nakierowane. Jest prawdopodobne, że Ukraina otrzymuje współrzędne rosyjskich baz wojskowych od swoich zachodnich partnerów. RMF przypomina, że Storm Shadow są pociskami manewrującymi o zasięgu 250 km. Ukraina otrzymają je od Wielkiej Brytanii oraz Francji.

19 listopada minęło 1000 dni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Szans na pokój jednak nie widać. - Jeśli Ukraina podpisze rozejm (czego chce prezydent elekt Donald Trump), to będzie to oznaczało kapitulację tego kraju. O taki rozejm zabiega Putin, który dąży do odbudowania rosyjskiego potencjału wojskowego, aby ponownie uderzyć w Ukrainę – uważa gen. Roman Polko. - W pozytywnym scenariuszu Zachód przestanie bać się Rosji i udzieli wreszcie Ukrainie realnego wsparcia – dodaje gen. Roman Polko.

Tysiąc dni wojny na Ukrainie | M.Budzisz: Dobicie Rosji wydaje się być fantastyką! | SUPER RING