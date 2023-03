Ubrali Donalda Tuska w strój z South Parku! Tak się ogryzają za filmik o cenach w sklepach

Donald Tusk nagrał krótki filmik, w którym pokazuje swoje zakupy i porównuje obecne ceny z cenami z gazetki Biedronki z 2015 roku. Według słów polityka, za czasów rządów PO cebula kosztowała 1 zł, teraz sześć razy więcej, pomidory były po 3,99 zł za kilogram, obecnie to 13,99 zł za kilo. Przywołał też przykład schabu, którego cena miała wzrosnąć z ok 11 zł za kilogram do 21 zł. Całość kończy stwierdzenie, że PiS równa się drożyzna. Teraz doczekał się odpowiedzi od rzecznika rządu Piotra Müllera, który zamieścił swój filmik na Twitterze.

- Panie Donaldzie, przyzwyczailiśmy się, że nic pan nie mówi o pandemii, wojnie i jej skutkach, z którymi walczy cały świat. Kilka faktów: Pensja minimalna na rękę w 2015 wynosiła 1286 zł, a teraz to 2709 zł. Minimalna emerytura na rękę w 2015 to było 757 zł, teraz - 1445 zł, a razem z 13 i 14 emeryturą - to 1635 zł. Idąc dalej - minimalna stawka godzinowa. Gdy był pan premierem, w ogóle jej nie było, a ludzie pracowali po 4 lub 5 zł za godzinę. Teraz minimalna stawka godzinowa to 22,80 zł. Podatki: gdy był pan premierem, były niezwykle wysokie: 18 proc. PIT. Teraz obniżyliśmy podatek dochodowy – mówił polityk PiS. W międzyczasie na nagraniu pojawia się twarz Donalda Tuska doklejona do sylwetki Kyle’a Broflovskiego, jednego z bohaterów serialu „South Park”, słynącego z ostrego humoru. Udana odpowiedź?

