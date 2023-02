Spis treści

Lewica złożyła niosek o wotum nieufności wobec ministra Czarnka

We wtorek, 7 lutego, Lewica złożyła w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. - Chcemy odwołać człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom - mówiła posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zgłosiła wniosek o przerwę, by zebrać podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra Czarnka. Stosunkiem głosów 227 przeciw do 207 za wniosek został jednak odrzucony, a obrady wznowiono.

Chcemy odwołać człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom. Który nauczycielom każe tyrać za najniższą krajową, ale dla pierwszej lepszej fundacji kumpla z partii albo parafii kupuje willę w centrum Warszawy. "Willa Plus" to zalegalizowane złodziejstwo. To gorzej niż kradzież, bo każdy złodziej wie, że może go spotkać kara, a Czarnek czuje się bezkarny - mówiła posłanka Dziemianowicz-Bąk.

Przemysław Czarnek ostro: Od tygodnia trwa festiwal nienawiści, chamstwa i hejtu

W odpowiedzi na wniosek Lewicy o głos poprosił wezwany do tablicy Przemysław Czarnek. Wyszedł na mównicę i rozpoczął prawdziwą tyradę! Nie przebierał w słowach, zarzucając opozycji kłamstwa i manipulację faktami. Kilkukrotnie szef MEiN zwracał się bezpośrednio do szefa Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska. - Od tygodnia trwa festiwal nienawiści, chamstwa i hejtu przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, którzy wykonują znakomitą pracę edukacyjną - zaczął minister Czarnek, nawiązując do sprawy "willi plus".

Zanim zdemaskuję wszystkie kłamstwa i pomówienia żądam od was, by nie mierzyć nas swoją brudną i nieuczciwą miarą. Nie wszyscy są tacy jak wy - mówił do opozycji Przemysław Czarnek.

Czarnek na mównicy sejmowej odpierał zarzuty mediów i opozycji w sprawie "willi plus"

Czarnek odpierał zarzuty mediów i opozycji dotyczące wątpliwości wobec ekspertów resortu, którzy oceniali wnioski w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort podzielił 40 mln zł między 42 organizacje. TVN24 alarmował jednak, że pieniądze trafiły jednak do wybranych organizacji, sympatyzujących z władzą. Sprawa została określona mianem "willi plus" przez media i opozycję. - Ci PiS-owcy eksperci od Rydzyka wydali w połowie negatywne opinie. Dlaczego? Dlatego, że my ekspertów nie ustawiamy. Nam są eksperci potrzebni do tego, żeby pokazać ewentualne braki we wnioskach - mówił w Sejmie Przemysław Czarnek, zwracając się przy tym bezpośrednio do posłów opozycji. Minister przekonywał, że jeśli we wnioskach były braki, na które zwracali uwagę eksperci, to każda z fundacji je później dostarczyła.

Krzyki opozycji podczas przemówienie Czarnka. "To jest chamstwo, a nie willa plus"

Podczas przemówienia szefa MEiN na sali obrad słychać głośne krzyki opozycji. A minister Czarnek pokazał plansze, mające udowodnić rzeczywiste wydatki resortu na edukację i pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Z jego wyliczeń wynika, że na infrastrukturę szkolną MEiN wydało w 2022 roku 5,2 mld zł. Czarnek wytknął przy tym opozycji, że nigdy takiej kwoty na edukację nie przeznaczyła.

Zechciał pan nagrać w swoim stylu chamski filmik o 40 mln zł, które zdaniem pana spowodowały, że nie ma pieniędzy na szkoły. Kłamstwo! panie Donaldzie Tusku, kłamiecie! - grzmiał Czarnek z mównicy. - Kiedy zbliżyliście się, chociaż do połowy tej kwoty? Macie czelność, że 40 mln zł na znakomite organizacje pozarządowe to jest willa plus? To jest chamstwo a nie willa plus! (...) Kłamiecie, kłamiecie i kłamać będziecie! - zakończył Czarnek.

