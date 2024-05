Tymczasowy marszałek ma mniej gotówki niż pół roku temu. Poznaj oświadczenie majątkowe Szymona Hołowni!

Żukowska zobaczyła zdjęcia Kurskiego z Bożego Ciała i dała do wiwatu! Była ostrzejsza niż brzytwa

Oświadczenie majątkowe Hołowni 2024

Wcześniej Szymon Hołownia nie był posłem i nie składał oświadczeń majątkowych. Wszystko zmieniło się na jesieni 2023 r., gdy w wyborach do Sejmu zdobył mandat. Wówczas złożył swoje pierwsze oświadczenie, z którego wynikało, że ma ma 28,9 tys. zł oszczędności, a także 21,54 tys. dolarów oraz 13 020 euro. Miał też papiery wartościowe w Funduszu Inwestycyjnym PKO na kwotę nieco ponad 57 tys. zł.

Jeśli chodzi o nieruchomości, marszałek Sejmu Hołownia oświadczył, że posiada dom o powierzchni 254,19 mkw., a także działkę 1584 mkw. W sumie oszacowana wartość tego majątku to ok. 2,9 mln zł i jest to współwłasność małżeńska. Polityk miał też mieszkanie o powierzchni ponad 64 mkw. i wartości 1,62 mln zł oraz siedlisko wiejskie o powierzchni 1,65 ha warte 550 tys. zł.

Koniec dochodowego biznesu

Na jesieni Szymon Hołownia poinformował, że w czerwcu 2023 r. zamknął intratną działalność gospodarczą, która w 2022 r. miała ponad 515 tys. zł przychodu. Oświadczył też, że ma też ikonę współczesną wartą około 20 tys. zł oraz obraz współczesny warty około 12 tys. zł.

Jako zobowiązania marszałek Sejmu wskazał dwa kredyty hipoteczne (oba spłaca wraz z żoną) w wysokości 1,47 mln zł (kredyt hipoteczny na dom) i 567 741,57 zł (kredyt hipoteczny na mieszkanie), kartę kredytową oraz kredyt odnawialny. Poręczył też weksel do kwoty 54 tys. zł kredytu partii Polska 2050 Szymona Hołowni, na kampanię wyborczą.

Z aktualnego oświadczenia lidera Polski 2050 wynika, że ma nieco mniej pieniędzy i oszczędności: 20 tys. zł, 17 tys. dolarów i 13 tys. euro. Polityk jest także w posiadaniu papierów wartościowych w Funduszu Inwestycyjnym, których wartość to 65 tys. zł.

Dom, mieszkanie i siedlisko

Jeśli chodzi o nieruchomości tymczasowego marszałka Sejmu, to nic się nie zmieniło. Wciąż jest w posiadaniu dużego domu, mieszkania i wiejskiego siedliska. Zmniejszyła się zaś, w porównaniu ze stanem z 2022 r. wielkość dochodu i przychodu z zamkniętej już działalności. Przychód oszacowany został bowiem w I połowie 2023 r. na 330 tys. zł (a nie jak wcześniej 515 tys. zł). Mniejsze są też dochody Szymona Hołowni (spadek z 240 tys. zł do 89 tys. zł).

Tak jak poprzednio polityk jest posiadaczem ikony o wartości ok. 20 tys. zł oraz obrazu wycenianego na 12 tys. zł.

Marszałek Hołownia razem z żoną spłaca kredyt hipoteczny na zakup domu. Pozostało mu do spłaty jeszcze 1,47 mln zł. Małżeństwo ma także kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania. Muszą oddać bankowi jeszcze 565 tys. zł.

Z oświadczenia polityka Trzeciej Drogi wynika też, że ma poręczenie wekslowe do 54 tys. zł kredytu partii Polska 2050 Szymona Hołowni w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

