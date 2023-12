Oświadczenie majątkowe Szymona Hołowni za 2022 rok

Do tej pory Szymon Hołownia nie był posłem i nie składał oświadczenia majątkowego. Wszystko zmieniło się teraz, gdy w wyborach do Sejmu Hołownia zdecydował się startować z listy Trzeciej Drogi, jako lider Polski 2050. I zdobył mandat. Jaki majątek ma Szymon Hołownia? To pytanie, które zadają sobie Polacy. Wszystko już jest jasne, bo oświadczenie majątkowe przez marszałka Sejmu zostało złożone.

Szymon Hołownia - majątek: część drogi i kosztowna ikona

W oświadczeniu majątkowym Szymona Hołowni czytamy, że jeśli chodzi o oszczędności ma on 28 900 zł, a także w walucie obcej: 21 500 dolarów oraz 13 020 euro. Ma też papiery wartościowe w Funduszu Inwestycyjnym PKO na kwotę nieco ponad 57 000 zł. Hołownia oświadczył, że posiada dom o powierzchni 254,19 m kw., a także działkę o powierzchni 1584 m kw., a nawet udział w drodze osiedlowej. W sumie oszacowana wartość tego to 2 898 000 zł i jest to współwłasność małżeńska. Ma też mieszkanie o powierzchni ponad 64 m kw., do którego należy miejsce postojowe, łącznie o wartości 1 620 000 zł, mieszkanie także jest współwłasnością z małżonką. Hołownia może się też pochwalić siedliskiem wiejskim o powierzchni 1,65 ha wartym 554 100 zł.

Jaki majątek ma Szymon Hołownia, marszałek Sejmu?

Hołownia zadeklarował, że prowadził działalność gospodarczą, którą zamknął w czerwcu 2023 roku. Jednak gdy jeszcze firma działała, to w 2022 roku osiągnął przychód ponad 515 295 zł oraz dochód w wysokości 240 483 zł. W 2022 roku pracował też w ramach umowy zlecenie, która dała mu przychód 14 742 zł, miał też dochody z praw autorskich: 25 283 zł przychodu.

Majątek lidera Polski 20250 bez tajemnic: kredyty, weksel i kosztowna ikona

Hołownia wpisał, że ma też kosztowną ikonę współczesną wartą około 20 tys. zł oraz obraz współczesny warty około 12 tys. zł. Jako zobowiązania wskazał dwa kredyty hipoteczne (oba spłaca wraz z żoną) w wysokości 1 477 035,75 zł (kredyt hipoteczny na dom) i 567 741,57 zł (kredyt hipoteczny na mieszkanie), kartę kredytową oraz kredyt odnawialny. Poręczył też weksel do kwoty 54 000 zł kredytu partii Polska 2050 Szymona Hołowni, był to kredyt na kampanię wyborczą.

