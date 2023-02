i Autor: Archiwum Joe Biden

Historyczna wizyta

Tylko TVP będzie realizować wizytę Bidena w Polsce

We wtorek 21 lutego po raz drugi z wizytą do Polski przybędzie prezydent USA Joe Biden. Realizacją transmisji z pobytu amerykańskiego przywódcy będzie zajmowała się Telewizja Polska. TVP Info, 21 lutego już od godz. 6.00 rano rozpocznie specjalne wydanie, które potrwa aż do wylotu amerykańskiego prezydenta. Mimo, że właścicielem TVN są Amerykanie, to zaufali bardziej TVP.