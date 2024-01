TVP zlikwidowana bezprawnie? Jest nowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Co z ich mandatami?

Jest decyzja TK w związku z decyzjami ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza! Przypomnijmy, że 19 grudnia Szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia oraz PAP na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ich miejsce powołał nowe rady nadzorcze, które powołały nowe zarządy.

Następnie 27 grudnia, w związku z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował, że podda wymienione spółki w stan likwidacji. Jak się dziś okazuje, te decyzje w świetle prawa są niekonstytucyjne – tak orzekli dziś sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w składzie pięcioosobowym tj. : Julia Przyłębska, Krystyna Pawłowicz, Jarosław Wyrembak, Stanisław Piotrowicz i Bogdan Święczkowski.

– Przepisy Kodeksu spółek handlowych o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym z mocy samej ustawy obejmują także jednostki publicznej rtv, są niekonstytucyjne – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Ponadto TK, w ogłoszonym w czwartek wyroku orzekł, że niekonstytucyjny jest także przepis ustawy o rtv wyłączający określone zapisy Kodeksu spółek handlowych od stosowania w odniesieniu do jednostek publicznej rtv. A to znaczy, że jednostki publicznej rtv „nie mogą zostać rozwiązane i zlikwidowane".

W grudniu grupa posłów reprezentowanych przez posła PiS Krzysztofa Szczuckiego złożyła wniosek do TK z zaskarżeniem konstytucyjności ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie, w którym odsyła ona do Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do przepisów z tego kodeksu mówiących o likwidacji i rozwiązaniu spółek oraz odwoływaniu i zawieszaniu członków zarządu tych spółek przez walne zgromadzenie.

Dzisiejszą decyzję TK, skomentowało ministerstwo kultury, które z kolei uważa to orzeczenie za nieobowiązujące. – Wyrok TK w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej. Wyroki wydane z udziałem tzw. sędziów dublerów nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są ostateczne – przekazało MKiDN. Zdaniem ministerstwa orzeczenie TK nie ma jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie legalnych organów spółek realizujących misję mediów publicznych oraz na trwające w nich procesy likwidacji.