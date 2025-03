Tusk: zwróciłem się do prezydenta Erdogana z propozycją

Co dalej?

Szef polskiego rządu mówił po spotkaniu, że Polska jest gotowa na współpracę z Turcją zarówno w dziedzinie obronności, jak i przemysłu obronnego. - Zwróciłem się do prezydenta Erdogana z jednoznaczną propozycją, aby Turcja wzięła na siebie jak największą współodpowiedzialność za proces pokojowy, gwarancje stabilności i bezpieczeństwa w całym naszym regionie - oświadczył Tusk. - Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że dzisiaj dokonaliśmy historycznego przełomu. Wiemy dobrze czego chcemy dla Ukrainy, dla regionu, dla Europy - powiedział polski premier.

Jak powiedział w środę Tusk, ministrowie finansów Polski i Turcji potwierdzili zapowiedź Erdogana, że możliwe jest szybkie osiągnięcie poziomu wymiany do 15 mld dolarów. Tusk wyraził przekonanie, że jego spotkanie z prezydentem Turcji oraz "polskie starania o to, aby perspektywa europejska była dla Turcji coraz bardziej realna i traktowana serio przez wszystkich partnerów w Europie" dają prawo do nadziei, że "Turcja i Polska będą nadawały pozytywny, dobry ton wydarzeniom w regionie i w Europie". Tusk dodał także, że oba kraje będą działać na rzecz stabilizacji sytuacji w Syrii i bezpieczeństwa w regionie w ogóle.

Jak dodał, ws. Ukrainy i Rosji stanowisko Polski jest oczywiste, znane od pierwszych dnia agresji rosyjskiej na Ukrainę. - Podobnie jak Turcja Polska pragnie jak najszybszego rozejmu i pokoju. (...) Turcja i Polska chcą, aby zawarto pokój sprawiedliwy, wszyscy wiemy, na czym polega pokój sprawiedliwy, identycznie oceniamy efekty pierwszej fazy rozmów, jakie zakończyły się w Arabii Saudyjskiej pomiędzy naszymi przyjaciółmi amerykańskimi i ukraińskimi - powiedział Tusk. - Jednocześnie pozytywnie oceniamy ten pierwszy efekt tych spotkań - podkreślił polski premier.

Donald Tusk: Europa jest w stanie wygrać każdą konfrontację z Rosją

