Tusk zwrócił się do Jessiego Eisenberga: Rolę następnego Jamesa Bonda masz w kieszeni!

Najpotężniejszy człowiek na świecie - Elon Musk. To trzeba o nim wiedzieć!

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

O co chodzi?

Biejat do europosłów PiS i Konfederacji: Zastanówcie się, czy reprezentujecie Polskę, czy Rosję i Białoruś

Tusk komentuje występ Eisenberga

Jesse Eisenberg, któremu prezydent Andrzej Duda nadał w zeszłym tygodniu polskie obywatelstwo, opowiadał w programie "Tonight Show", że dzień po uzyskaniu obywatelstwa usłyszał o zapowiedzianych przez rząd szkoleniach wojskowych. Jak mówił w ubiegły piątek w Sejmie premier, "trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce", a ich "gotowy model" ma być opracowany do końca roku.

W reakcji na wzmiankę aktora o szkoleniach, premier Donald Tusk zwrócił się do niego w piątek we wpisie w serwisie X, zapowiadając, że będzie miał dla niego w sobotę "wieści". Nagranie wideo z wiadomością Donalda Tuska do Eiseberga pojawiło się na platformie X w sobotę po godz. 12.

Jesse, zapraszam do Polski! Jesse, come over to Poland! pic.twitter.com/oF04BQVRbK— Donald Tusk (@donaldtusk) March 15, 2025

"Rolę Bonda masz w kieszeni"

"Drogi Jessie, naprawdę nie ma się czego obawiać, te szkolenia są dobrowolne. Tak, że przyjeżdżaj do Polski. Tak cię tutaj wytrenujemy, że rolę następnego Jamesa Bonda masz w kieszeni" - powiedział szef polskiego rządu. Dołączone są do tego napisy z tłumaczeniem wypowiedzi na język angielski.

Eisenberg to amerykański aktor i reżyser żydowskiego pochodzenia, znany m.in. z roli założyciela Facebooka Marka Zuckerberga w filmie "The Social Network". W ubiegłym roku do kin trafił film "Prawdziwy ból", wyreżyserowany przez Eisenberga, który zagrał w nim także główną rolę; jego partner w tym filmie Kieran Culkin otrzymał statuetkę Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.

Sam Eisenberg ma polsko-żydowskie korzenie, a jego przodkowie wyemigrowali do USA z Polski i Ukrainy. Aktor w rozmowach z mediami wielokrotnie podkreślał swoje zainteresowanie i bliską więź z Polską, w ubiegłym roku poinformował też, że aplikował o polskie obywatelstwo.

Autor:

Szkolenie ochotników w 12 Brygadzie Zmechanizowanej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.