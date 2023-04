Tusk zirytował się na ważnego urzędnika UE: podaj się chłopie do dymisji!

Co dziś robi była premier?

Wyjazdowe posiedzenie klubu KO

Donald Tusk podsumował na posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej w Lublinie dwudniową wizytę parlamentarzystów KO w województwie lubelskim. Przypomniał, że parlamentarzyści KO odbyli w tym województwie 16 otwartych spotkań, a odwiedzili wszystkie 24 powiaty, a wydarzeń było około 80.

Nawiązał do porannego spotkania w Lipsku, gdzie rozmawiał z rolnikami o kryzysie zbożowym. - Mogę powiedzieć, że miałem satysfakcję podczas tego spotkania, bo ludzie mówili, co myślą o tej władzy, co życzą tej władzy - powiedział.

Zaniechania skutkujące kryzysem

Jak dodał, to co mówili rolnicy to "opis zaniechań w skali niewyobrażalnej", bo przez wiele miesięcy nic nie zrobiono, żeby powstrzymać kryzys zbożowy, choć rolnicy sygnalizowali ten problem już w maju ubiegłego roku. Tymczasem przedstawiciele rządu zapewniali, że nie ma problemu z ukraińskim zbożem, a w tym samym czasie ktoś na tym wszystkim zarabiał - zaznaczył. - Moje wrażenie było wgniatające w ziemię - mówił Tusk.

"Podaj się do dymisji!"

Jego zdaniem, w kontekście kryzysu zbożowego, warto głośno zażądać, żeby unijny komisarz ds. rolnictwa wyznaczony przez PiS, Janusz Wojciechowski, złożył rezygnację, bo niewiele zrobił i czekał tylko na dyrektywy z centrali PiS.

- Podaj się chłopie do dymisji, zrezygnuj - apelował Tusk. - Zmarnowałeś ten rok - dodał. Według Tuska można to zrobić od ręki, nie trzeba czekać na jakieś procedury.

Tusk podkreślił, że "sprzątanie Polski trzeba zacząć nie po wyborach, ale już dziś". - Dziś rozmawiałem z co najmniej pięcioma osobami, z których każda wydawała się bardziej kompetentna niż Janusz Wojciechowski - zauważył.

