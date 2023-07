Tusk zarzuca PiS przyjmowanie imigrantów z islamskich krajów. Kaczyński drwi: przeszedł przemianę duchową

Donald Tusk wywołał burzę nagraniem zamieszczonym w niedzielę w mediach społecznościowych. - Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu - mówi przewodniczący Platformy. Polityk dodaje, że tylko w ubiegłym roku Jarosław Kaczyński ściągnął do Polski 130 tysięcy takich osób. - 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko - twierdzi Donald Tusk. Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki poinformował, że ta liczba jest wielokrotnie niższa. Do sprawy odniósł się też prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Okazuje się, że Donald Tusk przeżył kolejną przemianę duchową, że on jest teraz zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek imigracji do Polski - ironizował w Spale, na zjeździe klubów Gazety Polskiej, lider obozu Zjednoczonej Prawicy. Zdumiony postawą Donalda Tuska jest też Maciej Konieczny z Lewicy. - Przewodniczący Platformy sugeruje, że rząd PiS-u celowo sprowadza do Polski ludzi innych ras, aby doprowadzić do napięć społecznych. Czy to jeszcze Donald Tusk, czy już Donald Trump? - pyta retorycznie polityk. Można się tylko domyślać, że głosem w tej samej dyskusji, jest trochę tajemniczy wpis Szymona Hołowni. - Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa - skomentował szef Polski 2050.

