Tusk zaprasza na marsz do stolicy. Posłowie PiS sprawdzili, kto organizuje to wydarzenie

Błaszczak rusza do ofensywy. TVP i KPRM pod lupą, sprawa trafi do PKW

Z okazji 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego 26 kwietnia w Warszawie ma odbyć się Piknik Tysiąclecia, w ramach którego planowana jest m.in. parada historyczna oraz największy w Polsce pokaz dronów. Na obchody Tysiąclecia Korony Polskiej premier Donald Tusk zapraszał w piątkowym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, zapowiadając "iście królewskie obchody, których nie powstydziłby się sam Bolesław Chrobry". "Przypominam, sobota, 26 kwietnia. Warszawa. Mamy naprawdę tysiąc powodów do dumy. Tysiąc powodów do świętowania" - podkreślił premier.

Według poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" Piknik Tysiąclecia - obchody tysięcznej rocznicy koronacji Chrobrego w Warszawie pod patronatem premiera ma organizować spółka Dom Mediowy AM Studio z Warszawy odpowiedzialna za wyborcze eventy Platformy Obywatelskiej. Wcześniej "Newsweek" informował, że prezesem tej firmy jest Andrzej Moebus, zaznajomiony z premierem Donaldem Tuskiem. Według medialnych doniesień z ubiegłego tygodnia Dom Mediowy AM Studio wynajął halę sportową w Końskich, w której w piątek odbyła się debata prezydencka.

Posłowie PiS Szymon Szynkowski vel Sęk, Janusz Cieszyński oraz Marcin Przydacz przeprowadzili kontrolę w KPRM dotyczącą organizacji Pikniku. Na konferencji prasowej pod kancelarią premiera, jeszcze przed kontrolą, posłowie PiS informowali o szczegółach swoich działań. Cieszyński zapowiedział, że posłowie chcą się dowiedzieć m.in. "o uzasadnienie, dla którego zewnętrzna firma, która organizuje kampanię Rafała Trzaskowskiego, ma jednocześnie organizować gigantyczny państwowy event kilka tygodni przed wyborami".

Posłowie PiS kontrolują wydarzenie

– Wszyscy wiemy, o co tutaj chodzi, żeby w związku ze spadającymi notowaniami kandydata PO, ratować jego kampanię wyborczą za publiczne pieniądze - powiedział Cieszyński. – Wszystkie dokumenty, które uda nam się pozyskać w toku tej kontroli, ujawnimy opinii publicznej tak, żeby każdy mógł się z tym zapoznać - dodał.

Według Szynkowskiego vel Sęka "mówi się o 20 mln zł za jednodniowe wydarzenie". Jest to kwota "robiąca wrażenie" - zauważył poseł. Dodał, że "pierwsze sygnały mówiące o wątpliwościach" wyboru AM Studio do organizacji Pikniku, "płynęły już w ostatnich dniach z branży organizującej tego rodzaju przedsięwzięcia". "W jakim trybie akurat tę właśnie firmę wybrano?" - pytał Szynkowski vel Sęk. Jak argumentował, to właśnie zweryfikowanie podstaw, które wpłynęły na wybór oferty AM Studio, było celem kontroli w KPRM.

Po przeprowadzonej kontroli Cieszyński powiedział PAP: „Organizatorem (Pikniku) jest Orlen, wniosek w tej sprawie wpłynął 9 kwietnia. Wykonawcą wydarzenia jest AM Studio”. Jak podkreślił, "to jedyne informacje, które zostały nam przekazane".

Szynkowski vel Sęk i Cieszyński wcześniej byli też pod siedzibą AM Studio. "Przedstawiciele tej firmy nie chcieli stanąć w prawdzie, nie chcieli wpuścić nas do ramach kontroli poselskiej" - przekazał Cieszyński.

