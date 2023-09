i Autor: Paweł Topolski/PAP, SHUTTERSTOCK

Wybory parlamentarne

Tusk zapowiada: Podniesiemy zasiłek pogrzebowy!

Na sobotniej konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk ogłosił ważną zmianę dotyczącą zasiłku pogrzebowego, którą planuje wprowadzić w przypadku zwycięstwa Koalicji w nadchodzących wyborach. Według jego zapowiedzi, zasiłek pogrzebowy zostanie podniesiony do 150% płacy minimalnej, co oznaczałoby jego wzrost do 6450 złotych po wprowadzeniu tych zmian.