Tusk w opałach. Posłowie PiS złożyli zawiadomienie do prokuratury

W piątek Izba Karna SN stwierdziła, że powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. było prawnie skuteczne. Obecny prokurator krajowy Dariusz Korneluk objął funkcję po tym, jak minister sprawiedliwości uznał, że wcześniejsza nominacja Barskiego na to stanowisko była wadliwa. Na konferencji prasowej w Sejmie posłowie PiS poinformowali, że składają zawiadomienie, na ręce prokuratora Barskiego, o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości i Prezesa Rady Ministrów, z art. 128 Kodeksu Karnego, czyli "zamachu na konstytucyjny organ państwa". Art. 128 par. 3 kk zakłada, że "kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10". "Nie zgadzamy się zasadniczo na państwo, w którym jedynym prokuratorem, sędzią i katem ma być Donald Tusk, który wykonuje swoją wolę przez swoich siepaczy. Niestety, z tym mamy do czynienia od jakiegoś czasu, czyli od czasu nielegalnego przejęcia prokuratury" - mówił Moskal.

Posłowie PiS ostro o Tusku

Jego zdaniem "przejęcie prokuratury miało konkretny cel". "Służy ono temu, żeby ta nielegalnie przejęta prokuratura była z jednej strony młotkiem na opozycję i była wykorzystywana wyłącznie w celach politycznych, a z drugiej żeby ukręcane były śledztwa, które są skierowane przeciwko politykom i ludziom związanym z obecną władzą" - mówił poseł PiS. Bogucki podkreślił, że "w demokratycznym państwie prawa to właśnie konstytucja i ustawy wyznaczają ramy funkcjonowania władz". "Niestety dzisiaj, po 13 grudnia ub.r., to władza chce wyznaczać ramy prawu i to nie w sposób zgodny z procesem legislacyjnym" - powiedział.

