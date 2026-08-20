Tusk uderzył w Nawrockiego. Pałac kontruje i opowiada o „politycznym szarlatanie”

Kolejne mocne starcie na linii rząd–Pałac Prezydencki. Tym razem poszło o przepisy dotyczące pseudoterapii i ochrony pacjentów.

Karol Nawrocki skierował nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określaną jako „lex szarlatan”, do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Do czasu rozstrzygnięcia TK nowe przepisy nie mogą wejść w życie. Prezydent równocześnie przedstawił własną propozycję zmian.

Tusk ostro o decyzji Nawrockiego

Decyzja prezydenta wywołała reakcję Donalda Tuska. Premier nie krył, jak ocenia ruch Nawrockiego.

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„Trudno w to uwierzyć, ale prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów” – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Na odpowiedź z otoczenia głowy państwa nie trzeba było długo czekać.

Szefernaker odpowiada Tuskowi. „Tylko polityczny szarlatan”

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker zarzucił rządowi, że przygotowane przepisy były zbyt szerokie i mogły uderzać także w legalnie działających przedsiębiorców.

„Tylko polityczny szarlatan mógł w tak ważnej sprawie napisać tak złą ustawę. Chcieliście ustawą dać jednemu urzędnikowi możliwość zamykania stron internetowych i uderzania w małe polskie firmy. Do jednego worka wrzuciliście prawdziwych szarlatanów i uczciwy polski biznes” – odpowiedział Pawel Szefernaker.

Prezydencki minister podkreślił, że teraz przepisy oceni Trybunał Konstytucyjny. Wskazał również, że Nawrocki przygotował własną propozycję.

„Teraz zgodność tych przepisów z Konstytucją oceni Trybunał Konstytucyjny. Prezydent zaproponował konkret: odpowiedzialność karną za oszustwa oraz za nakłanianie pacjentów do porzucenia leczenia” – napisał Szefernaker.

„Wasza ustawa to medialny humbug”

Na tym nie zakończyła się odpowiedź przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego.

„Wasza ustawa to medialny humbug. Prezydencki projekt to realna ochrona pacjentów przed prawdziwymi szarlatanami bez niszczenia uczciwych przedsiębiorców” – dodał Szefernaker.

Pałac Prezydencki przekazał, że własna inicjatywa Nawrockiego zakłada m.in. zmiany w Kodeksie karnym. Według prezydenckiej kancelarii rozwiązania mają umożliwić surowe karanie osób oszukujących pacjentów oraz nakłaniających ich do rezygnacji z leczenia.

Co zrobił Nawrocki z „lex szarlatan”?

Wbrew pojawiającym się określeniom prezydent formalnie nie zawetował „lex szarlatan”. Skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem. To tzw. kontrola prewencyjna.

W praktyce wejście nowych regulacji w życie zostało więc wstrzymane do czasu wydania orzeczenia przez TK. Tego samego dnia Kancelaria Prezydenta poinformowała również o podpisaniu nowelizacji przepisów dotyczących opieki nad dziećmi do lat trzech oraz o odmowie podpisania nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Spór o „lex szarlatan” szybko przerodził się więc w kolejną polityczną konfrontację między premierem a otoczeniem prezydenta. I już nie chodzi wyłącznie o samą ustawę, ale również o to, kto skuteczniej ochroni pacjentów przed osobami oferującymi niesprawdzone terapie.

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